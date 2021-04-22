Отдых для молодых в России станет доступнее

Президент России Владимир Путин поручил расширить возможности студенческого туризма и частично компенсировать отдых активной молодежи.

«Нам нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма», - сказал глава государства в ходе Оглашения послания Федеральному собранию.

Предлагается предоставлять студентам возможность останавливаться в общежитиях во время путешествий по стране в летние каникулы.

«И уже в этом году запустить здесь пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране», - предложил президент.

Впервые по инициативе Владимира Путина будут компенсировать часть затрат на отдых и для активной молодежи.

«И конечно, нужно поощрить молодёжь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтёрских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей», - отметил Владимир Путин. - Для таких ребят программа частичного возврата средств за туристическую путёвку будет действовать и в каникулярный период, в каникулы, в так называемый высокий сезон. До этого мы таких решений не принимали».

Глава государства также предложил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодёжи.

«Студенческий туризм и поддержка молодых лидеров — это правильные меры, - считает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. - Мне кажется, нынешнее поколение совсем не знает страну. Оно развилось, когда были открыты Турция, Египет и вся Европа, поэтому, я думаю, что надо поддерживать студенческий туризм внутри страны. Я думаю, что это благо и такой синергетический эффект в части вовлечения нашей молодёжи в региональные проекты патриотического воспитания и многих направлений, которые сейчас очень востребованы».

Владимир Путин также предложил в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь.

Кроме того, будет продлена до конца текущего года программа кэшбэка за поездки по России.

«Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России», - выступил с инициативой Владимир Путин.