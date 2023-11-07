Открыт VI сезон детской Медной лиги КВН

В городе Коркино Челябинской области состоялось открытие VI сезона детской Медной лиги КВН. Впервые мероприятие прошло в формате фестиваля, который объединил всех желающих юмористов из городов присутствия Русской Медной Компании (РМК). Место проведения было выбрано неслучайно – коркинский Дворец Культуры «Горняк» смог разместить 19 команд КВН из Варненского, Карталинского, Нагайбакского, Кыштымского, Карабашского, Коркинского районов, поселка Межозерный Челябинской области и города Полевской Свердловской области.

Руководитель управления социальной политики РМК Мария Есенина отметила, что детская Медная лига КВН – это не только развлекательный проект. Перед стартом сезона школьники прошли большой образовательный блок. Профессиональные кавээнщики обучили детей навыкам ораторского мастерства, публичных выступлений, корректного написания шуток. После «Школы КВН» команды должны были принять решение и отправить заявку на участие в новом этапе. Те, кто не побоялся плодотворной работы, постоянной редактуры текстов и долгих репетиций, сразились за место в полуфинале.

В битве сошлись команды и из только начинающих свой путь юмористов, и из опытных участников, которые играют в КВН не первый год. Однако перед началом фестиваля страх и волнение испытывали все – в жюри сидели профессионалы. Участники и их наставники подготовили костюмы, придумали шутки про непростую жизнь школьников, отрепетировали каждый шаг, чтобы создать яркие и достойные выступления. По словам кавээнщиков, эти непростые для обычных людей действия не вызывали у них серьезных трудностей, ведь участники смогли улучшить свои навыки, а также получить удовольствие от игры и подготовки к ней.

«Первое время было сложно писать смешные миниатюры, но, когда работа дошла до автоматизма и шутки сочинялись сами, мы стали получали кайф. Придумывать шутки – это тренировка для мозга, головоломка, Кубик Рубика, который нужно уметь собирать», – комментирует подготовку к игре Полина Стволова из команды «Первомайка».

По итогам фестиваля, в следующий этап прошли десять команд: «Дубль 2» (Коркино), «Н.У.» (Новый Урал), «Симпатяги» (Кыштым), «Нескучный дом» (Карабаш), «Смешарфики» (Полевской), «Люди в чем-то» (Межозерный), «Самое время» (Коркино), «Первомайка» (Первомайский), «5 копеек» (Кыштым), «Без компромиссов» (Карталы). Творческие воспитанники карабашского Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, из команды «Нескучный дом», помимо путевки в полуфинал, получили гран-при фестиваля.

«КВН – это инструмент, соединяющий в себе все народное творчество, которое доступно каждому. Это народная игра, смотр художественной самодеятельности во всех ее ипостасях. Такое любительское соревнование развивает и вокальные, и коммуникабельные, и другие навыки. Даже если дети не продолжат шутить и заниматься командным юмором или не уйдут в стендап и импровизацию, то они уже будут иметь возможность адаптироваться в институте, работать в группе, легко выступать на семейных праздниках», – подчеркивает важность КВН руководитель Уральской лиги Международного Союза КВН Роман Казанцев.

Полуфинальный этап VI сезона детской Медной лиги КВН пройдет в конце ноября, а финал – в декабре.