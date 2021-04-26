Отпускники не получат компенсацию из-за продления майских праздников

Россияне, чьи отпуска приходятся на длинные майские выходные, не могут рассчитывать ни на продление отпуска, ни на дополнительную оплату.

Дни с четвертого по седьмое мая, объявленные президентом Владимиром Путиным выходными, будут всем оплачиваться в стандартном порядке. Те, кто в это время находится в отпуске, на его продление может не рассчитывать.

«Когда в пятницу был издан указ о выходных майских с сохранением заработной платы, то у всех возник вопрос, как будут оплачиваться эти дни, особенно у тех, кто в это время находится в отпуске. Отпуск на это количество дней (с четвертого по седьмое мая) не продлевается, - сообщил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Добавим, служба исследований hh.ru выяснила реакцию и планы компаний-работодателей в отношении увеличения праздничных дней в мае 2021 года.

Более одной трети работодателей - 38% - не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом.

Половина (54%) опрошенных представителей работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал Указ об установлении на территории страны нерабочих дней в мае 2021 года.

Россияне будут отдыхать с первого по десятое мая. Первый рабочий день после выходных и праздников – 11 мая.