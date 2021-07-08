Память погибшего на Донбассе Павла Цыпышева увековечат в Челябинске

Память погибшего на Донбассе челябинца Павла Цыпышева увековечат в его родном городе.

Имя 33-летнего жителя южноуральской столицы пополнит список имен других ушедших из жизни участников событий на Донбассе. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил воевавший за Новороссию Филипп Венедиктов, ставший – вместе с руководителем челябинского регионального отделения Гвардии Захара Прилепина Владимиром Федосовым – инициатором создания стелы с именами защищавших интересы мирного населения Донбасса челябинцев.

«Я уже передал информацию по Павлу Цыпышеву представителям челябинского регионального отделения Российского военно-исторического общества с просьбой внести его имя в список», - рассказал Филипп Венедиктов.

По его словам, торжественное открытие стелы должно было состояться первого июля, в День участников боевых действий, однако по объективным причинам это важное для города событие не случилось. Стела обязательно будет установлена, как и планировалось, но позднее.

Мраморные плиты с именами участников событий на Донбассе станут дополнением к памятнику «Добровольцам – участникам Русской Весны», что установлен рядом с храмом Всех Святых в поселке Тарасовка (по адресу: Соловьиная, 38/1).

Имя Павла Цыпышева будет 22-м в списке.

Член Союза добровольцев Донбасса погиб пятого июля 2021-го года. Свой боевой путь Павел начинал в Луганской Народной Республике летом 2014 года, был сапером. Принимал участие в обороне Луганска. Освобождал Лутугино и Дебальцево. Участвовал во многих боях. Был ранен.

«Память о Павле навсегда останется в наших сердцах!» - отмечают в Союзе добровольцев Донбасса, выражая соболезнования его родным и близким.

Список имен участников событий на Донбассе, которые будут увековечены в Челябинске:

Камсюк М.В.

29.11.1966 – 26.05.2014

Грудцин Д.Н.

22.01.1988 – 21.06.2014

Кинибаев Т.М.

11.03.1982 – 19.08.2014

Черный В.С.

26.01.1994 – 01.01.2015

Фатеев Р.Ю.

21.09.1977 – 16.03.2015

Синенко А.П.

07.06.1987 – 18.03.2015

Курбангулов В.В.

07.12.1990 – 13.04.2015

Ускомбаев Р.У.

21.05.1985 – 07.08.2015

Арутюнян В.В.

30.08.1977 – 13.06.2016

Соколов Е.С.

19.03.1982 – 12.10.2016

Борисов К.Т.

18.06.1980 – 08.09.2017

Золотарев Р.В.

24.12.1975 – 03.02.2018

Соколов А.И.

12.08.1985 – 28.04.2018

Довбня М.А.

02.02.1990 – 10.06.2018

Афанасьев Д.В.

19.04.1983 – 26.09.2018

Белянкин С.Н.

25.02.1982 – 26.09.2018

Дорохов Н.А.

25.01.1988 – 22.01.2019

Абдулвалеев И.И.

18.05.1984 – 03.04.2019

Паршин В.А.

13.04.1981 – 04.04.2019

Погудин А.В.

11.06.1968 - 15.12.2020

Агеев В.С.

26.10.1981 – 29.12.2020

Цыпышев П.Е.

07.12.1987 – 05.07.2021