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Пара из Нязепетровска сыграла свадьбу в стиле 90-ых
Фото: 
«КП-Челябинск»
Общество
Сегодня, 13:03

Молодая пара из Нязепетровска (Челябинская область) сыграла ретро-свадьбу в стиле 90-ых. Идея принадлежала друзьям. Костюмы они искали по всему городу, а для свадебного кортежа восстановили несколько отечественных легковушек.

Евгений и Наталия Филимоновы расписались 19 сентября в Перми. Белое платье, костюм, регистрация в ЗАГСе. Жених родом с Южного Урала. После праздника молодожены, собрав родню невесты, поехали на его малую родину — в Нязепетровск. Здесь они должны были отметить штамп в паспорте с близкими Евгения.

Компания из Нязепетровска с юмором подошла к свадьбе друзей и устроила им праздник в стиле 90-х. Кортеж из отечественных авто, гордо восседающие куклы на капоте, девушки в мини и с начесами на голове, парни с битами в малиновых пиджаках. Жениха и невесту о такой стилистке гости не предупредили. Торжество началось с перехвата авто и рэкета. Об этом сообщает «КП-Челябинск».

«Я сначала не понял, кто это и что происходит — мои друзья ездят на иномарках. Из легковушек вышли парни с дубинами и направились к автобусу. Жена, не ожидав такого, даже заплакала. Моих друзей до этого она не видела», - вспоминает Евгений.

Компания подготовилась к розыгрышу основательно. Для кортежа отыскали «шестерку», «восьмерку», «копейку» и ГАЗ-21. На ходу была только «Волга», остальные машины пришлось ремонтировать. В салоне играли исключительно хиты 90-ых: «Руки вверх», «Комбинация», «Мираж» и другие. А еще удалось отрыть магнитофон на батарейках и потанцевать под него на улице. Гуляла свадьба на базе отдыха. Гости сидели на скамейках за длинными деревянными столами — прямо как в недалеком прошлом. А в конце праздника гостям подали кремовый торт с лебедями и розами.

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