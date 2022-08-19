«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель

У легкоатлетического пробега «Парижский полумарафон», который состоится в селе Париж Челябинской области 20 августа, появился свой почтовый штемпель.

Оттиск украшает символ соревнований – гусь в кроссовках. Спортсмены и болельщики Парижского полумарафона отправят «почтовые приветы» с мероприятия, погасив их памятным почтовым штемпелем.

На штемпеле указано название легкоатлетического пробега – Парижский полумарафон – и место его проведения – село Париж Челябинской области. Открытки и конверты, отмеченные оттиском памятного почтового штемпеля, станут ценными филателистическими экземплярами и порадуют адресатов.

«Почта России активно поддерживает спортивные мероприятия, проводимые в Челябинской области. Думаю, что участники и гости полумарафона с удовольствием подпишут открытки у туристического символа Нагайбакского района – уменьшенной копии Эйфелевой башни, украсят особым штемпелем с символикой полумарафона и отправят их из южноуральского Парижа», – отметил директор регионального управления Почты России Владимир Образцов.

Напомним, 20 августа в селе Париж Нагайбакского района состоится «Парижский полумарафон-2022». Легкоатлетический пробег пройдет в шестой раз и объединит 2 100 любителей бега со всех уголков России. «Парижский полумарафон» – бренд Южного Урала, который известен не только в России, но и за ее пределами. По традиции старт будет дан у Эйфелевой башни – вышке сотовой связи, уменьшенной копии знаменитого архитектурного сооружения.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», национальный провайдер подготовил телекоммуникационную инфраструктуру для проведения масштабного легкоатлетического забега − «Парижского полумарафона». Компания предоставила бесперебойный интернет по проводной технологии и Wi-Fi, а также обеспечила возможность телевизионной трансляции мероприятия.

Чтобы реализовать проект, специалисты «Ростелекома» организовали оптический канал связи со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для обеспечения выхода в сеть провайдер построил более одного километра линий связи.

Известно также, что в рамках «Парижского полумарафона» пройдет мастер-класс «Ростелекома» по сварке волоконно-оптического кабеля. В нем примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова.