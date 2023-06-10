10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
10.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
10.06.2023
Каждую субботу в Одигитриевском монастыре Челябинска совершается молебен о болящих
09.06.2023
В Челябинске до конца июня закроют движение по улице Островского
09.06.2023
ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества
09.06.2023
В новом сквере Челябинска на Труда-Володарского появились древние ископаемые
Парк Гагарина ждет челябинцев на Сабантуй-2023
07.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века (0+)
24.06.2022
В челябинский парк Гагарина закроют въезд на время Сабантуя
14.06.2022
Челябинцы отпразднуют Сабантуй в парке Гагарина (0+)
06.06.2022
В Челябинской области в выходные стартовали Сабантуи. ГРАФИК проведения
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023
Исторический музей Южного Урала показал «Силу в правде» Совету Федерации
09.06.2023
В Челябинске стартовал Всероссийский форум по импортозамещению
08.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023