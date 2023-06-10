Парк Гагарина ждет челябинцев на Сабантуй-2023

В субботу, 17 июня, в Челябинске отметят городской Сабантуй. Масштабный «праздник плуга» с ярким национальным колоритом развернётся уже по сложившейся традиции в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина.

Южноуральцев ждут весёлые конкурсы, национальные игры, зажигательные танцы, спортивные состязания и мастер-классы. В этот день гости праздника смогут окунуться в атмосферу национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала. На территории парка будут установлены национальные юрты и подворья, развернётся выставка предметов национального быта.

Любители спортивных зрелищ посмотрят куреш - традиционный вид борьбы тюркских народов (внесён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества).

И конечно, яркая концертная программа развернётся на главной сцене парка. Здесь выступят вокальные и хореографические коллективы Челябинской области, республик Башкортостан и Татарстан.

Напомним, Сабантуй - один из самых ярких праздников, символизирующий национальное единство Челябинской области, проводится в честь окончания весенних полевых работ и называется также «праздником труда» и «праздником плуга». Ежегодно проводится на Южном Урале с целью сохранения народных традиций и культуры татарского и башкирского народов, а также эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения.