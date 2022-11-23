Парк общественного транспорта Миасса пополнили пять троллейбусов из Вологды

Челябинская область продолжает обновление общественного транспорта в муниципальных образованиях. Для Миасского городского округа закуплено пять новых низкопольных троллейбусов марки «Авангард» и сегодня, 23 ноября, они вышли на линию.

Как пояснили в миндортрансе региона, троллейбусы произведены на АО «Транс-Альфа» в Вологде и приобретены за счет средств областного и местного бюджетов.

Троллейбусы отличаются повышенной комфортностью: оборудованы откидной аппарелью и площадкой для размещения детских и инвалидных колясок, радиоинформаторами, предназначенными для ориентирования инвалидов по зрению.

В каждом троллейбусе установлена система кондиционирования с функцией автоматического поддержания температуры в салоне. В салоне имеются порты для зарядных устройств, Wi-Fi, медиасистема для отображения маршрутной и другой информации пассажирам на медиаэкранах. Троллейбусы оснащены системой автоматического подсчета пассажиропотока. В каждом троллейбусе установлено по три бескондукторных транспортных валидатора для оплаты проезда.

«Все транспортные средства предназначены для работы на маршруте № 3 “Вокзал –Машгородок”», - сообщил глава Миасского городского округа Григорий Тонких на своей странице в соцсети. - Для работы на новых троллейбусах определены водители, обладающие всеми необходимыми навыками, имеющие большой стаж и опыт безаварийной работы».

В среду, 23 ноября, городские власти провели осмотр техники и выпуск её на линию.

До декабря 2022 года будут поставлены 12 автобусов среднего класса марки ПАЗ ВЕКТОР NEXT для Миасса.

«В Челябинской области последовательно и планомерно решается вопрос с обновлением подвижного состава общественного транспорта, - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. - Если говорить о Миассе, то за последние два года троллейбусный парк пополнили теперь уже 11 новых троллейбусов. И эта работа продолжается во всех муниципалитетах».

По словам Тонких, на протяжении последних трех лет автопарк Миасса обновился на треть при непосредственной поддержке губернатора.

В 2021 году Миасский троллейбусный парк пополнили 10 троллейбусов, полученных от ГУП «Мосгортранс» на безвозмездной основе, и четыре новых троллейбуса, произведенных на АО «Транс-Альфа» Вологда. Два из них приобретены за счёт областного бюджета и два - на средства города.

Кроме того, в прошлом году Миасс получил 27 автобусов из партии в составе 50 автобусов, которые Челябинская область получила от ГУП «Мосгортранс по договоренности с правительством Москвы.

В 2020 году город закупил две новые машины под номером № 137 и № 138.

Как уже сообщало агентство, в 2022 году в Челябинской области приобретено 140 единиц нового общественного транспорта для муниципалитетов - автобусов, трамваев и троллейбусов. Техника покупалась с использование различных механизмов и источников финансирования, в том числе за счет региональных программ, национального проекта «Экология» и инфраструктурных бюджетных кредитов.