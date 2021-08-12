11.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 августа
11.08.2021
В Челябинске продолжается строительство тренировочного катка у ледовой арены «Трактор»
11.08.2021
Водители Челябинска возмутились появлением штрафов за доработанную акустику в машине
11.08.2021
В Госдуме РФ предложили подтянуть МРОТ до 20 тысяч
11.08.2021
На Южном Урале именем серебряного призера Олимпиады назвали 46 девочек
11.08.2021
Минэкологии Челябинской области продлило предписание по снижению выбросов
По Миассу будут курсировать 10 московских троллейбусов
18.02.2021
Миндортранс о транспортной схеме: Мы учитываем мнения южноуральцев
17.09.2019
В Челябинске троллейбусы перестали ходить по улице Молодогвардейцев
11.10.2018
Челябинск, внимание: сегодня по Воровского снова не будут ходить троллейбусы
31.08.2018
В челябинских трамваях вернутся к прежней стоимости проезда
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021