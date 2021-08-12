По Миассу будут курсировать 10 московских троллейбусов

Миасс (Челябинская область) получил 10 троллейбусов от ГУП «Мосгортранс» на безвозмездной основе. Весь транспорт прошел технический осмотр и на сегодня проводится его обкатка.

В пресс-службе администрации Миасса отметили, машины оборудованы выдвижной подножкой средней пассажирской двери и специальными местами для пассажиров на инвалидных колясках, а также удобны для родителей с колясками.

«В настоящее время началась стажировка водителей, которые будут работать на московских троллейбусах. Все машины выйдут на линию в сентябре», - сообщила директор МУП «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» Ольга Морозова. Троллейбусы будут работать по маршруту № 3 Вокзал-Машгородок.

Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, все троллейбусы оформлены в едином для Южного Урала стиле с нанесением фирменного узора и цветовой гаммы - белый вверх и синий низ. Также в брендирование транспорта вошли гербы Челябинской области и муниципального образования.

За последние два года техника в троллейбусном депо Миасса обновилась на 50%. В 2020 году было куплено два низкопольных троллейбуса. В 2021 году за счёт областного и местного бюджетов будут приобретены четыре новые единицы техники плюсом к 10 машинам от ГУП «Мосгортранс».

ФОТО: администрация Миасса