Челябинская область получит 50 автобусов, отработавших в Москве

Челябинская область по договоренности с правительством Москвы получит 50 автобусов, которые выбыли из автобусных парков ГУП «Мосгортранс». Все транспортные средства находятся в хорошем состоянии.

Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, Москва передает автобусы Челябинску в связи с переходом столицы на другие виды общественного транспорта.

В настоящее время московские автобусы начали поступать в регион. Транспортные средства будут направлены в пять муниципалитетов: Миасс - 27, Челябинск - 17, Куса - 2, Южноуральск - 2, Троицк - 2.

«После оформления соответствующих документов и проведения технического обслуживания автобусы выйдут на линию. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания населения в Челябинской области», - отметили в министерстве.

Напомним, в ходе транспортной реформы, старт которой был дан региональным правительством, осуществляется кардинальный переход от автобусов малой вместимости к автобусам большой вместимости. В муниципалитетах проводится работа по обновлению подвижного состава, в том числе и за счет передаваемых от МУП «Мосгортранс» транспортных средств.

В 2021 году Миасс уже получил 10 троллейбусов, предоставленных Мосгортрансом. Машины оборудованы выдвижной подножкой средней пассажирской двери и специальными местами для пассажиров на инвалидных колясках, а также удобны для родителей с колясками. Все троллейбусы оформлены в едином для Южного Урала стиле с нанесением фирменного узора и цветовой гаммы - белый вверх и синий низ. Также в брендирование транспорта вошли гербы Челябинской области и муниципального образования. В настоящее время московские троллейбусы работают на улицах города и достойно зарекомендовали себя в эксплуатации, подчеркнули в министерстве.