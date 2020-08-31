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Перед 1 сентября все школы Челябинска полицейские берут под охрану

Общество
Сегодня, 13:39
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Автор: 
Инна Шемаева

Перед началом школьных линеек в местах их организации и на прилегающих территориях полицейские Челябинска проведут необходимые инженерно-технические обследования. Массовые проверки запланированы на 31 августа.

Об этом сообщил сегодня, 31 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации города временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Челябинску Станислав Клопов.

«С 16 до 20 часов полицейские будут обследовать школы города и прилегающие территории. Берем все образовательные учреждения под охрану. Принимать участие будет ОМОН и центр кинологической службы и сразу встаем на охрану. Утром смена наряда, надеваем белые рубашки и заступаем на службу. Возле каждой школы будут дежурить экипажи ГИБДД», - сказал Станислав Клопов.

Ранее стражами порядка были проведены рабочие встречи с представителями муниципалитетов и управлениями образования в городах Челябинской области по вопросам антитеррористической защищенности.

Кроме того, в преддверии нового учебного года в Челябинске велась огромная работа по обеспечению комфортных подъездов и подходов к школам и детским садам. Речь шла не только о состоянии дорожного полотна и тротуаров, но и о соответствующей разметке, технических средств организации дорожного движения, а также перильных ограждениях там, где это необходимо для обеспечения безопасности детей.

Комитет дорожного хозяйства проводил масштабную работу по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям города для приведения к национальному стандарту.

Подобная работу велась и в других городах области. Так, в Магнитогорске всего сделано 103 пешеходного перехода вблизи общеобразовательных учреждений. Перед общеобразовательными учреждениями, там, где есть риск выхода на дорогу детей, установлены дорожные знаки о снижении скорости, «Осторожно, дети».

«В Златоусте также были проверены все образовательные учреждения, подходы и подъездные пути. Все это было обследовано, чтобы учебный год начался безопасно», - сообщил советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов.

Добавим, первого сентября в «День знаний» во всех городах Челябинской области будет усилено патрулирование нарядами дорожно-патрульной службы в местах расположения образовательных организаций.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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