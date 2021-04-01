Первого апреля челябинские клоуны никого не оставят с носом

Как не остаться с носом 1 апреля? Только самому примерить клоунский нос,советуют в благотворительном движении «Искорка Фонд» и приглашают всех присоединиться к флешмобу «100 рублей с носа».

Флешмоб проходит онлайн. В День смеха соцсети заполняются фотографиями в фоторамках акции. А участники помогают подопечным «Искорки» бороться с раком.

Челябинскому проекту «Больничные клоуны» сегодня исполняется пять лет со дня основания. И 1-апрельский флешмоб клоуны посвящают не только финансовому сбору в помощь подопечным фонда «Искорка», но и популяризации больничной клоунады.

«В карантин у нас не было доступа в больницу к детям. Зато мы проводили концерты прямо под окнами детской больницы. Так что команда клоунов не распалась. Напротив, за эти 5 лет мы не только приобрели опыт, но и обучаем команды больничных клоунов в других регионах. А на Южном Урале челябинская клоунада приросла Миассом – там появилась наша «ячейка», - рассказывает руководитель команды больничных клоунов Наталья Широкова.

Первыми к акции присоединились челябинские спортсмены из команды «Челбаскет». Их фотографии в виртуальных рамках уже опубликованы в соцсетях. Баскетболисты не первый раз поддерживают подопечных «Искорки».

Также акцию поддержали сотрудники автомобильного завода «Урал», компании «УСТЭК», строительной компании «Икар», Ассоциация малой энергетики Урала, Почта России, а также журналисты, школьники и студенты.

Принять участие в флэшмобе «100 рублей с носа» могут все желающие.

Для этого нужно отправить свою фотографию на адрес iskorka@onco74.ru. Перечислить 100 рублей «Искорка Фонд» (смс «искорка 100» на номер 3434). А фотографию вам вернут в виртуальной рамке для публикации её в соцсетях с хештегом #100рублейсноса.