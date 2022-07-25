Первокурсники ЮУрГУ прошли учебную практику в АО «ГРЦ Макеева»

Студенты первого курса электротехнического факультета ЮУрГУ (филиал в г. Миассе), обучающиеся по специальностям «Управление в технических системах» и «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», завершили учебный год знакомством с предприятием ГРЦ Макеева. Почти все студенты (16 из 17) — целевики, им гарантированы рабочие места на предприятии после окончания вуза. Поэтому к своему первому знакомству с ГРЦ и будущими коллегами ребята подошли с ответственностью и интересом.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-служба ГРЦ Макеева , семнадцать умных, любознательных и увлеченных выбранной профессией студентов в течение недели знакомились с предприятием. Учебной программой они остались довольны.

Занятия проходили в форме встреч, лекций, экскурсий. Так, введение в профессию представили специалисты нескольких отделений. Также ребята узнали о деятельности Совета молодых специалистов, посетили музей и экспериментальную базу ГРЦ Макеева. Увиденное очень впечатлило студентов.

«Масштаб экспериментальных стендов поражает, — рассказывает первокурсник Никита Земляков. — Было интересно узнать, как проводятся на них испытания. Столько уникального оборудования удалось увидеть».

Довольной осталась и принимающая сторона. Так, начальник отд. 44 Сергей Пехота, который проводил экскурсию для ребят по экспериментальной базе, отметил, что студенты проявили неподдельный интерес: