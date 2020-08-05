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Основа для туризма

Пещеры Челябинской области требуют благоустройства

Общество
Сегодня, 13:16
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Челябинская область – пещерный край. На ее территории расположено 2200 пещер. Эта цифра была названа вчера,4 августа,  на состоявшейся на площадке медиахолдинга «Гранада Пресс» пресс-конференции, где поднимались вопросы о благоустройстве наиболее известных и посещаемых пещер  региона. 

Как отметил заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, туристов привлекает Серпиевский и Сикияз-Тамакский пещерные грады. К примеру, когда была открыта Игнатьевская пещера, что находится на берегу реки Сим, то в год пещеру посетили около 30 тысяч туристов. А пещерный комплекс Сикияз-Тамак и вовсе до 100 тысяч. 

Однако, по мнению археолога, спелеолога, научного сотрудника «Центра историко-культурного наследия г. Челябинска» Владимира Юрина, туристическим потенциалом обладают не только известные широкому кругу людей пещеры, но и те, что пока остаются сокрытыми для посетителей. Всего, по его подсчётам, на территории региона расположены 2200 пещер. Известно о 116 пещерных комплексах, из них 86 карстовые, то есть они имеют наибольшую протяжённость и глубину, и 30 псевдокарстовые.

 «Пещерные комплексы есть на территориях 20 муниципалитетов. В некоторых районах существуют только отдельные пещеры», – отметил ученый. 

Председатель фонда «Южный Урал» Гаяз Самигулов поделился мнением, что посетителям пещер важно видеть исторические артефакты, которые являются более явными и презентабельными, чтобы будоражить интерес. Но для ученых все объекты представляются важными для изучения и понимания природы их происхождения. Так, Владимир Юрин обращает внимание на то, что пещеры значимы не только историческим, но и палеонтологическим материалом. В Челябинской области во время раскопок пещер удавалось найти кости животных, которым сотни и больше тысяч лет, пояснил он.

Как подметили спикеры, ответственность за информационное сопровождение и нарастающий интерес у туристов должны нести также и экскурсоводы, которые иной раз даже не знают толком в какой пещере они находятся. 

На конференции также была поднята тема  благоустройства популярных пещерных комплексов для посетителей. Наличие элементарной инфраструктуры помогло бы организовать куда больший туристический ход. Но также отмечалось, что ответственность за сохранность исторических объектов несут и сами посетители. Владимир Юрин, к примеру, отмечает, что помимо информационного сопровождения, требуется еще и предупреждать людей о том, что можно делать в пещерах, а что нельзя. Андрей Минченко считает, что новые пещеры нужно обустраивать только после того, как проведены все исследования и научные изыскания. И только потом можно будет демонстрировать находки общественности и развивать туристический поток. 

 

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