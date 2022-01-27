Пилотный проект: в Челябинске появились первые платные парковки

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение, утверждающее перечень мест, где будут размещаться платные парковки.

Первые шесть месяцев они будут работать в тестовом режиме – в этот период размещение там транспортных средств будет для автомобилистов бесплатным.

Как рассказали в пресс-служба городской администрации, в пилотный проект вошли три территории. Это парковка между домами №2 и №5 на площади Революции (здесь предусмотрены места для 116-ти машин); парковка вдоль сквера на площади Революции со стороны «Челябинвестбанка», где может разместиться 142 автомобиля; парковка вдоль сквера на площади Революции со стороны главного управления ЮУЖД (здесь можно припарковать 44 транспортных средства).

Размещение платных парковок предусмотрено в центральной административной части Челябинска. Жилые кварталы это не затронет.

Муниципальным заказчиком по содержанию данных объектов выступит городской комитет дорожного хозяйства. Реализовывать проект будет компания-инвестор, которая уже воплотила в жизнь аналогичные проекты в Москве, Казани, Екатеринбурге и других муниципалитетах страны.

Условия размещения автомобилей и стоимость платных парковок в Челябинске будут такими же, как в соседних крупных городах.

«В ближайшее время в нормативные документы будут внесены необходимые изменения. Сейчас ведется разработка мобильного приложения, с помощью которого по истечении тестового периода будет производиться оплата парковки на обозначенных пространствах», - отметили в мэрии.

В администрации напомнили также, что создание платных парковок является одной из важнейших составляющих реализуемой в челябинской агломерации транспортной реформы.

Так, в Челябинске существенно обновляется парк общественного транспорта: только за последний год в областной центр поставлено 157 новых автобусов и три десятка трамваев.

На нескольких улицах обустроены выделенные полосы. В настоящий момент проектирование полос для общественного транспорта выполняется по самым нагруженным магистралям города (это проспект Ленина, улицы Труда, Братьев Кашириных, Чичерина, Молодогвардейцев, Рождественского, Копейское шоссе).

Кроме того, ведется большая работа по замене трамвайных путей, ремонту перекрестков с переездами, внедрению современного светофорного регулирования, обеспечивающего приоритетный проезд трамваев.

Как отметил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, город ждет большая работа по созданию парковочного пространства. Триста платных парковок в районе Театральной площади – это первый этап реализации проекта.

«На сегодняшний день заключено соглашение с техническим оператором, который создает транспортное приложение и саму платформу для реализации данного проекта. В течение полугода будет вестись отработка всех его параметров, технических возможностей связи со всеми электронными площадками системы «Город», отработка взаимодействия с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Госавтоинспекции, то есть будут отрабатываться все технические регламенты, которые должны соблюдаться при создании парковочного пространства», - подчеркнул Андрей Ксензов.

Чиновник добавил, что платные парковки будут создаваться в местах, согласованных с ГИБДД, там, где это позволяет дорожная обстановка.

«Появление сбалансированных парковок создаст определенные удобства для автомобилистов и в то же время - определенные ограничения», - отметил Андрей Ксензов.