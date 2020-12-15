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Площадь Революции Челябинска постепенно становится «космической»

В главном ледовом городке Челябинска, на площади Революции, кипит работа. Новогодняя прогулочная зона - в пандемию коронавируса, когда массовых праздничных мероприятий здесь проводить не будут, городок задумывался именно так - должна открыться для посещений уже через неделю.

В возводимом в самом сердце южноуральской столице зимнем городке установлены елка, туннель, который в темное время суток будет сверкать сотнями огней, строятся горки, ледовые композиции. Недалеко от входа на площадь (со стороны улицы Цвиллинга) уже появилась ракета – один из главных «космических» символов городка (не считая Юрия Гагарина, конечно) хорошо видно из-за ограждения.

Напомним, в этом году праздничная территория на площади Революции задумана как «Челябинск космический». Судя по недавно представленному управлением культуры проекту визуализации городка, он должен получиться по-настоящему нарядным – по его периметру загорятся фонари, между которыми протянутся светящиеся гирлянды. Приветствовать гостей будут первый космонавт планеты (ближайшая соседка Юрия Алексеевича - та самая ракета) и веселые Снегурочка и Дед Мороз.

Причудливый снежный забор вокруг городка, украшенный ракетами, словно стремящимися взлететь, сказочные космические существа, «снежное» поздравление: «С Новым годом!», горки с «космической» атрибутикой - новое пространство должно прийтись по душе и детям, и взрослым.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», проект ледового городка на площади Революции жители южноуральской столицы выбрали еще в июле, приняв участие в голосовании на портале «Активный житель 74».

Большинство участников опроса (26,5 процента, или 250 человек) выбрали космическую тему, приуроченную к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос (12 апреля 1961-го года).

На втором месте оказалась классическая концепция «Поместье Деда Мороза», на третьем - «Челябинск юбилейный».

Напомним, в 2020-м году главный зимний городок в Челябинске возводит местная компания - ООО «Праздник». Стоимость работ составляет шесть миллионов 700 тысяч рублей.