По факту нарушения прав жильцов общежития на Мира возбуждено уголовное дело

В Челябинске по факту нарушения жилищных прав горожан, живущих в аварийном общежитии на Мира, 102 в Металлургическом районе, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям администрации Челябинска и управляющей компании, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Александр Скорик.

Он отметил, что следствию предстоит установить в числе прочего, являются ли работы по демонтажу боковой стены общежития безопасными (напомним, по решению мэрии конструкции аварийного здания решено было укрепить - работы начали проводить в минусовые температуры, при том, что люди из общежития никуда не ушли, остались жить в своих квартирах в период разбора стены).

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», к ситуации с проблемным домом также подключилась прокуратура, которая проследит, чтобы остающимся в здании жильцам бесперебойно предоставляли коммунальные услуги надлежащего качества, а также проверит исполнение законодательства в части безопасности проведения ремонтных работ и соблюдение органом местного самоуправления прав жильцов на расселение из ветхо-аварийного жилья.