По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха

В селе Селезян Еткульского района (Челябинская область) торжественно открылась новая, уютная зона отдыха, полюбившаяся местным жителям. В рамках проекта «Инициативное бюджетирование» были проведены работы по облагораживанию общественной территории около отремонтированного Дома культуры.

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Совсем недавно, по словам местных жителей, здесь была большая лужа. А сейчас....

Асфальтированная дорожка встречает всех гостей, площадка, отделанная брусчаткой, ведёт к эстетично оформленному крыльцу. Скоро появятся цветочные клумбы. Благоустроенная территория возле Дома культуры сливается в единое пространство с уже имеющимся сквером.

На обновлённой площадке гостей приветствовали артисты местного Дома культуры. Глава Еткульского района Юрий Кузьменков и глава Селезянского сельского поселения Владимир Старков поздравили жителей с этим радостным событием. Под волну аплодисментов была перерезана красная ленточка, которая символизирует новую страницу в жизни селезянцев.

«Приятно работать с ответственными коллегами. Три года плотной работы дают свои результаты: появился парк Победы, отремонтирован ДК и в этом году благоустроена прилегающая территория», - сказал на открытии зоны отдыха Юрий Кузьменков.

Слова благодарности прозвучали в адрес местных жителей. Именно благодаря их усилиям был одобрен проект, результатом которого стало преображение села Селезян.

Владимир Старков вручил благодарственное письмо представителю компании ООО «Дорстойлидер».

«Был проведён большой объём работы: расчистка территории от кустарников и ненужных деревьев, установка бордюров, отсыпка площадки щебнем и много другое. Все наши замечания и предложения были выполнены качественно и оперативно», - отметил Владимир Александрович.