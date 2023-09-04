По жалобе чебаркульцев на аварийное состояние трансформаторной подстанции СКР проводит проверку

По жалобе жителей Чебаркуля (Челябинская область) на аварийное состояние трансформаторной подстанции, доступ к которой не ограничен посторонним лицам, следственные органы регионального следственного управления СК России проводят проверку.

Горожане считают, что объект представляет опасность для жизни и здоровья детей. Кроме того, чебаркульцы пожаловались на то, что безуспешно добиваются ремонта аварийного здания в течение нескольких лет.

Результаты проверки находится на контроле в Следственном комитете России, председатель которого Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СКР Ахмеду Асхабову представить доклад по этой теме.