04.09.2023
В Миассе в столкновении с грузовиком на трассе М-5 погибла женщина-водитель
04.09.2023
По жалобе чебаркульцев на аварийное состояние трансформаторной подстанции СКР проводит проверку
04.09.2023
В Челябинске открыли движение трамваев по улице Горького
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
03.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 сентября (18+)
03.09.2023
Третьего сентября Челябинской епархии исполнилось 105 лет
По жалобе чебаркульцев на аварийное состояние трансформаторной подстанции СКР проводит проверку
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
29.08.2023
В Челябинской области расследуют убийство 21-летней девушки из сгоревшего автомобиля
28.08.2023
Нашествием мух в Муслюмово заинтересовался Следственный комитет
27.08.2023
В ситуации со строительством рынка в Кременкуле разбирается СКР
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023