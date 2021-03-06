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Под Кусой грузовик столкнулся с маневровым составом

В Челябинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение маневрового состава и грузового автомобиля на переезде между Кусой и Злоказово. Водитель грузовика остался жив.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, ДТП произошло в субботу, шестого марта, в 10 часов 45 минут на перегоне Жакатау -Куса Южно-Уральской железной дороги.

«Водитель автомобиля Урал выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым составом при запрещающем показании исправно действующей сигнализации. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», - рассказали в ЮУЖД.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Габарит пути не нарушен. ДТП не повлияло на график движения.

На месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительность при пересечении железнодорожных путей и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.