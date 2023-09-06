Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске

Подробности первого этапа создания межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске рассказали в Главгосэкпертизе России, специалисты которой на днях выдали положительное заключение на проект первых двух корпусов.

Кампус в Челябинске расположится на улице братьев Кашириных в Калининском районе города. Общая площадь участка застройки на первом этапе составит одна тысяча 238 квадратных метров.

На первом этапе планируется строительство двух семиэтажных корпусов (А9.1 и А9.2), со встроенными офисными и торгово-сервисными помещениями на первых этажах.

«Жилые комнаты в первых двух корпусах Челябинского кампуса будут расположены со второго по седьмой этаж, – отмечает главный эксперт проекта Ирина Тетеревлева. - На первых этажах и в подземном уровнях разместят помещения административного блока, а также бытовые, санитарно-гигиенические, технические и вспомогательные помещения. При этом вход в зону коммерческих и других нежилых помещений будет изолирован от основного входа в здания для студентов».

Проектные решения также учитывают требования беспрепятственного передвижения и комфортных условий пребывания для обучающихся и сотрудников кампуса с ограниченными физическими возможностями.

«Прилегающая к зданиям территория максимально благоустраивается. Планируется устройство плоскостной открытой стоянки автомобилей», – добавила Ирина Тетеревлева.

Всего планируется построить 10 корпусов, в том числе жилые помещения на 3400 человек, учебно-научный комплекс, многофункциональный центр с модульными конференц-залами, коворкингами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды.

В целом к 2030 году в разных регионах по поручению Президента России будет создана сеть из 25 университетских кампусов.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Кампус строится по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации федерального проекта «Строительство сети современных кампусов» (нацпроект «Наука и университеты»). Проект челябинского кампуса был отобран Минобрнауки в числе первых восьми заявок в 2021 году.

Застройщик – Челябинская концессионная компания. ООО «ЧКК» образована для реализации проекта строительства Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области. Одним из учредителей ООО «ЧКК» является ВТБ Инфраструктурный холдинг.

Реализация проекта будет осуществляться с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, подписанного октябре 2022 года между Минобрнауки Челябинской области и Челябинской концессионной компанией (один из учредителей - ВТБ Инфраструктурный холдинг, владеет 49,5%).

Генеральными подрядчиком и генеральным проектировщиком проекта выступает челябинская компания «Голос Девелопмент». Проект по созданию кампуса является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

Под строительство межуниверситетского кампуса в собственность региона переданы два земельных участка общей площадью почти 58,8 тысячи квадратных метров.

В рамках проекта предусмотрено создание объектов общей площадью 123 тысячи квадратных метров, в том числе жилые помещения – 72 тысячи квадратных метров, учебно-научный комплекс – 40 тысяч квадратных метров, многофункциональный административно -деловой центр площадью 10,8 тысячи квадратных метров с конференц-залами, коворкингами и коммерческими площадями (street-retail).

Первые два общежития межуниверситетского кампуса в Челябинске планируется сдать до первого марта 2024 года, весь кампус – до конца 2025 года. Учебный процесс планируется начать в 2026 году. Резидентами кампуса станут шесть ведущих вузов региона: Южно-Уральский государственный университет, Челябинский государственный университет, Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ), Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ), Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ им. Носова) и Международный институт дизайна и сервиса (МИДиС).