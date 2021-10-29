29.10.2021
Этой осенью киноманы Челябинской области особенно полюбили картины в жанре хоррор
29.10.2021
Начальник Челябинской таможни покинул свой пост
29.10.2021
Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн
29.10.2021
Медучреждения Челябинской области получили 10,3 миллиона на ликвидацию кадрового дефицита
29.10.2021
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Центральном районе
29.10.2021
В Челябинской области откорректировали порядок размещения нестационарных объектов
Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» можно через Сбербанк Онлайн
28.10.2021
Сотрудники Сбербанка в Челябинской области вывесят 180 кормушек для птиц в честь юбилея банка
25.10.2021
Сбер начинает принимать заявки от бизнеса по льготной программе кредитования под 3%
21.10.2021
С начала года 19 тысяч южноуральцев переехали в новые квартиры при помощи ипотеки Сбербанка
20.10.2021
33% челябинцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021