Подземный переход на площади Революции избавят от недостатков до конца октября

Подземный переход на площади Революции Челябинска избавят от недостатков в течение октября. Работы по приведению «подземелья» в надлежащий вид проводят работники «Геоцентра».

Такую информацию озвучил на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, десятого октября, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Он доложил мэру Наталье Котовой, что по ее поручению была проведена ревизия данного подземного перехода, намечены работы по устранению там текущих недостатков.

«В переходе будут проведены оштукатуривание, окраска стен, лестничных маршей, очистка ливневой канализации, заделка деформационных, дефектных участков пола», - сообщил Андрей Ксензов.

Эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин около недели назад сделал снимки подземного перехода на площади Революции, на которых отчетливо видны все недостатки, которые требуют устранения. Фотографиями общественник поделился с агентством «Урал-пресс-информ».

Напомним, в настоящее время продолжаются ремонтные работы в двух проблемных подземных переходах на проспекте Ленина – на пересечениях с улицами Свободы и 3-го Интернационала.

К слову, на аппаратном совещании десятого октября Наталья Котова отметила, что в некоторых городских «подземельях» появились новые надписи (уродливые каракули на стенах подземных переходов – бич Челябинска).