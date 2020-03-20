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Пока у шести госпитализированных с подозрением на коронавирус южноуральцев не известны результаты анализов

Общество
Сегодня, 14:48
Автор: 
Олеся Денисова

С начала периода эпиднеблагополучия в Челябинской области госпитализированы с признаками острых респираторных вирусных инфекций 73 человека. Все были обследованы на коронавирус 2019-nCoV.

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, к настоящему моменту получены результате обследования у 67 человек. Все отрицательные. Шесть анализов пока находятся в работе.

На сегодня из больниц уже выписано 47 человек. Продолжают лечение 26 человек.

По данным регионального Роспотребнадзора, всего в области было обследовано на новую коронавирусную инфекцию одна тысяча 907 человек, прибывших из эпиднеблагополучных стран. Все результаты отрицательные.

В социальных сетях обсуждается информация о случае заболевания коронавирусной инфекцией в Миассе у прибывшего из-за границы молодого человека. В минздраве отрицают это сообщение и заверяют, что на сегодня ни одного случая официально не подтверждено.

Всего в области было взято под наблюдение медицинскими организациями одна тысяча 837 человек. Остается под наблюдением одна тысяча 82 человека, в том числе 989 граждан РФ, 66 граждан КНР, 4четыре гражданина Италии, 23 гражданина других стран.

Роспотребнадзор утверждает, в стационарах области нет ни одного пациента с подозрением на коронавирус.

В обсерваторе (карантинном центре в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере находятся) находится 16 человек, что числе 13 граждан Китая, два гражданине Египта и один гражданин Вьетнама. Все здоровы, находятся под наблюдением врачей. На территории пунктов непрерывного медицинского наблюдения установлен противоэпидемический, дезинфекционный режим.

Круглосуточный телефон горячей линии Министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Министерство здравоохранения Челябинской области
Роспотребнадзор
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