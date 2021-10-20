Покорить Поперечную: в нацпарке «Зигальга» пройдет первый в его истории забег

Национальный парк «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) обзаведется собственным забегом.

Как сообщает сегодня, 20-го октября, телеграм-канал нацпарка, первые участники покорят гору Поперечная уже в этом году. Соревнования организует команда проекта Malidak при поддержке «Зигальги» и гранта губернатора Челябинской области.

Первый ZIGALGA TRAIL стартует 28 ноября в поселке Тюлюк. Спортсмены преодолеют 17 километров до вершины Поперечной. Набор высоты составит 890 метров.

Регистрация начнется в 7.30, на дистанцию участники отправятся в 10.00.

По данным организаторов, о своем желании испытать себя уже заявили 150 человек.

На старт приглашают и самых юных участников, которым предложат пробежать дистанции расстоянием до одного километра.

Особое внимание уделят безопасности бегунов: перед стартом состоится подробный инструктаж и проверка снаряжения.