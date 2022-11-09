Полицейские Челябинской области отмечают профессиональный праздник

Полицейские Челябинской области сегодня, десятого ноября, вместе со всей страной отмечают День сотрудника органов внутренних дел МВД России.

С профессиональным праздником стражей порядка поздравляет главный полицейский региона Михаил Скоков.

«Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации - это не просто профессиональный праздник, это, в первую очередь, чествование тех, кто выбрал путь служения народу, кто ежедневно выступает надежным заслоном преступности, охраняя покой и безопасность граждан, кто готов пожертвовать самым дорогим ради счастья и спокойствия других», - отметил начальник ГУ МВД России по Челябинской области.

Михаил Скоков подчеркнул, что во все времена служение закону требовало ответственности, мужества и высочайшей компетентности.

«Именно эти качества ценились и ценятся гражданским обществом. Сотрудники полиции с честью несут нелегкую службу, помогают людям в беде, укрепляя их веру в силу закона и государства, в торжество справедливости», - сказал главный полицейский региона.

Михаил Скоков отметил, что «в органах внутренних дел Челябинской области служат люди, для которых понятия долга, чести, справедливости и мужества - не просто красивые слова, а жизненные принципы».

«Многие из них за свой труд удостоены государственных наград. За каждой из них раскрытые преступления, спасенные жизни, кропотливый, изнурительный труд, риск, а порой и жизнь сотрудника. Мы свято чтим память своих коллег, их подвиг — пример доблести и героизма. Отдельные и искренние слова благодарности выражаю ветеранам полиции, которые продолжают оказывать неоценимую помощь органам внутренних дел и обществу, занимаясь пропагандой соблюдения законности и правопорядка, проводя большую работу с несовершеннолетними, передавая свои знания и опыт молодым сотрудникам», - сказал Михаил Скоков.

Генерал-лейтенант полиции отметил, что особое внимание и поздравления заслуживают сотрудники, которые и в праздничный день находятся на боевом посту, обеспечивая безопасность граждан.

«Ну и конечно же, в этот день выражаю самые теплые, искренние слова признательности семьям, родным и близким, которые с пониманием, любовью и поддержкой, проводя бессонные ночи переживают за нас. И эта забота не подлежит никакой оценке!

Служба в полиции – это благородное дело служения Отечеству, каждый день сотрудники обеспечивают безопасность общества, ведут беспощадную борьбу с криминалом, защищают главные ценности – права и свободы граждан, жизнь человека.

Уважаемые коллеги! Сегодня, в наш профессиональный праздник, адресую свои наилучшие пожелания всем, для кого служба – не просто работа, а дело всей жизни.

Еще раз искренне, от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю успехов, крепкого здоровья и благополучия вам и ваши близким! Мирного неба над головой!» - такие теплые пожелания Михаил Скоков адресовал стражам порядка Южного Урала.