Полицейские Магнитогорска научат детей управлять игровыми «движками»

Детский технопарк «Кванториум» стал партнером управления МВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) по правовому информированию школьников. Использование современных технологий позволит в доступной для детского восприятия форме разъяснить суть правовых понятий.

«Сегодня мы обсудили план работы в рамках нового совместного проекта. Кванторианцы примут участие в создании мобильного приложения по правовому информированию в виде квеста, виртуальной экскурсии по Музею истории УМВД, а также создадут видеоинструкции для различных категорий граждан о том, как не стать жертвой преступления. В течение года совместно с Медиа-Квантум будет организовано функционирование телевизионной студии. Кванторианцы смогут почувствовать себя журналистами и рассказать своим одноклассникам о профилактике совершения правонарушений, в одной из рубрик новостного блока, - рассказала старший специалист группы по связям со СМИ Мария Морщакина.

В работе будут использованы такие технологии, как виртуальная дополненная реальность, съемка 360⁰, 3D моделирование. Школьники займутся web-разработкой, проектированием баз данных, будут работать с графическим дизайном и игровыми «движками» для создания игр по правовой тематике.

Для того, чтобы сберечь здоровье кванторианцев особое внимание будет уделено использованию программы мониторинга нахождения за компьютером.