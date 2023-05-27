Полицейские Златоуста спасли детский праздник

В Златоусте сотрудники патрульно-постовой службы пришли на помощь команде аниматоров. У машины артистов оказалось пробито колесо, праздничное представление было под угрозой срыва.

Артисты ехали с одного детского праздника на другой и пробили колесо в машине. Устранить неисправность своими силами у них не получилось. На выручку пришли люди в погонах.

«Мы находились на заявке на улице Дворцовой и обратили внимание, что около детского садика стоят люди в костюмах героев мультфильмов, не решаясь к нам подойти, ‑ вспоминает младший сержант полиции Дарья Смирнова. – Я поинтересовались, нужна ли им помощь. Оказалось, что у их машины пробито колесо. А им нужно было срочно ехать в другой детский садик на выпускной».

Совместно с напарниками, лейтенантом Леонидом Кувиком и старшим сержантом Виктором Машковым, Дарья принялась менять спущенное колесо у машины. В считанные минуты неисправность была устранена, и артисты поехали к детям на праздник.

Отзывчивых полицейских аниматоры поблагодарили в социальной сети. Автоледи Ирина Рябова на своей странице разместила пост благодарности.

«Хочу принести искренние слова благодарности людям, готовым прийти на помощь!!! Вы ‑ настоящие герои!!! Много машин проехало мимо, не только не предложив помощь, но еще и попросив отогнать машину в сторону, так как мы перегородили проезд. За рулём были мужчины. А нам же на помощь первая пришла хрупкая с виду девушка ‑ полицейский, которая своими женскими руками начала перебортовывать колесо! Спасибо вам за то, что вы есть!!!», – написала девушка в соцсети.