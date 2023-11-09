Челябинец напал с ножом на женщину в сетевом магазине, пострадавшая в больнице

В Челябинске сегодня, девятого ноября, в дневное время мужчина напал с ножом на женщину в магазине сети «Магнит» на Салютной, 27.

Сообщение об этом поступило в отдел полиции «Тракторозаводский» около 15 часов. На место происшествия незамедлительно направили ближайший экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Оперативно прибывшие в магазин стражи порядка обезвредили и задержали мужчину, изъяв нож.

Как сообщает пресс-служба регионального полицейского главка, на месте преступления работает следственно-оперативная группа, в составе эксперта-криминалиста, следователя и оперуполномоченного уголовного розыска. Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.

Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, с последующим принятием процессуального решения.

Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение.