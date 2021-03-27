Полицейский из Златоуста спас от гибели пса, которого обрекла на голодную смерть хозяйка

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Полицейский из Златоуста спас от гибели пса, которого обрекла на голодную смерть хозяйка

В Златоусте (Челябинская область) хозяйка йоркширского терьера оставила свою собаку одну дома на неделю - без еды и воды. Пока горожанку искали, полицейский совместно с соседями проталкивал в щель двери снег и пищу псу.

В отдел полиции «Новозлатоустовский» поступило сообщение от жителей многоквартирного дома о то, что из одной квартир в течение недели работает телевизор и доносится жалобное скуление и вой собаки.

Участковый Даниил Винс приехал на указанный адрес и в ходе бесед с жильцами дома выяснил, что на протяжении недели в квартире нет хозяйки, а из квартиры постоянно доносится лай ее четвероногого питомца – йоркширского терьера.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников в Златоусте, есть два варианта отсутствия женщины. Один из них утверждает, что женщина уехала на пьянку в Челябинск. Второй утверждает, что она якобы там работала, и ей поставили дополнительные смены.

«Полицейский связался с хозяйкой и предупредил женщину об ответственности за жестокое обращение с животным, обязав в кратчайший срок прибыть домой. Беспокоясь за состояние собаки, в щель двери полицейский совместно с соседями проталкивал снег и пищу до приезда владелицы квартиры. После того, как хозяйка вернулась, в ходе осмотра ее жилища было установлено, что у собаки отсутствовали еда и вода», - сообщила сотрудник пресс-службы ОМВД России по городу Челябинску Ольга Аристова.

Собака направлена в местную ветеринарную клинику для осмотра. На сегодняшний день жизни животного по кличке Тимоша ничего не угрожает.

По данному факту сейчас проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, согласно статье 245 УК РФ жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.