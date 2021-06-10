Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель

Полномочия главы Троицкого городского округа (Челябинская область) будет исполнять Кирилл Рогель на период временного отстранения от должности мэра Александра Виноградова, находящегося под следствием.

Соответствующее решение принято сегодня, 10 июня, на внеочередном заседании Собрания депутатов города Троицка.

был рассмотрен вопрос «Об исполнении полномочий главы города Троицка» на период временного отстранения от должности Александра Виноградова. В ходе заседания было принято решение возложить исполнение полномочий главы города на Кирилла Рогеля, занимающего должность заместителя главы города по социальным вопросам.

Напомним, действующий глава Александр Виноградов был временно отстранен от занимаемой должности на основании постановления Троицкого городского суда от седьмого июня 2021 года. Но Виноградов продолжал исполнять обязанности мэра. Адвокаты главы направили апелляционную жалобу на решение городского суда в областной суд.

Сегодня, 10 июня, состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов города Троицка. Депутаты приняли решение возложить исполнение полномочий главы города на Кирилла Рогеля, занимающего должность заместителя главы города по социальным вопросам. Он будет исполнять полномочия мэра на период временного отстранения от должности главы Александра Виноградова.

Напомним, глава Александр Виноградов был арестован 12 марта 2021 года. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Изначально его отправили в СИЗО, а 23 марта областной суд избрал в отношении Виноградова меру пресечения в виде домашнего ареста.

С 15 марта исполняющим полномочия главы Троицка была назначена вице-мэр по общим вопросам Елена Василяускене.

В декабре 2020 года был задержан заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ). Заседание по делу в отношении Вадима Германа назначено на 23 июня, сообщает Троицкий городской суд.

ФОТО: Собрание депутатов Троицка