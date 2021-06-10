10.06.2021
На коркинском кладбище горят кресты и могилы
10.06.2021
Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель
10.06.2021
В Бакале на месте коммунальной аварии на водоводе работает прокуратура
10.06.2021
В Челябинске в ДТП с пятью автомобилями погибла девушка
10.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
10.06.2021
Афиша на 11 июня
Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель
19.05.2021
Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог
20.04.2021
В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
19.04.2021
Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор
23.03.2021
В Троицке беременной мошеннице отсрочили исполнение наказания
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021