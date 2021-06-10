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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День России, 12 июня, выпавший в этом году на субботу, и два последующих за ним выходных – воскре
10.06.2021

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим,
10.06.2021

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим
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10.06.2021

На коркинском кладбище горят кресты и могилы
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10.06.2021

В Челябинске в ДТП с пятью автомобилями погибла девушка
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10.06.2021

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10.06.2021

Афиша на 11 июня
Троицк
Александр Виноградов
Кирилл Рогель
глава Троицка
Общество
10.06.2021 21:24

Полномочия главы Троицка будет исполнять Кирилл Рогель

Полномочия главы Троицкого городского округа (Челябинская область) будет исполнять Кирилл Рогель на период временного отстранения от должности мэра Александра Виноградова, находящегося под следствием.

Соответствующее решение принято сегодня, 10 июня, на внеочередном заседании Собрания депутатов города Троицка.

 был рассмотрен вопрос «Об исполнении полномочий главы города Троицка» на период временного отстранения от должности Александра Виноградова. В ходе заседания было принято решение возложить исполнение полномочий главы города на Кирилла Рогеля, занимающего должность заместителя главы города по социальным вопросам.

Напомним, действующий глава Александр Виноградов был временно отстранен от занимаемой должности на основании постановления Троицкого городского суда от седьмого июня 2021 года. Но Виноградов продолжал исполнять обязанности мэра. Адвокаты главы направили апелляционную жалобу на решение городского суда в областной суд.

Сегодня, 10 июня, состоялось внеочередное заседание Собрания депутатов города Троицка. Депутаты приняли решение возложить исполнение полномочий главы города на Кирилла Рогеля, занимающего должность заместителя главы города по социальным вопросам. Он будет исполнять полномочия мэра на период временного отстранения от должности главы Александра Виноградова.

Напомним, глава Александр Виноградов был арестован 12 марта 2021 года. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Изначально его отправили в СИЗО, а 23 марта областной суд избрал в отношении Виноградова меру пресечения в виде домашнего ареста.

 С 15 марта исполняющим полномочия главы Троицка была назначена вице-мэр по общим вопросам Елена Василяускене.

В декабре 2020 года был задержан заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ). Заседание по делу в отношении Вадима Германа назначено на 23 июня, сообщает Троицкий городской суд.

ФОТО: Собрание депутатов Троицка

Автор: Любовь Юрина
Троицк
Александр Виноградов
Кирилл Рогель
глава Троицка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на месте вырубки даурских лиственниц в сто
10.06.2021

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10.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
День России, 12 июня, выпавший в этом году на субботу, и два последующих за ним выходных – воскре
10.06.2021

В июне откорректировали график выплаты пенсий и работы почты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим,
10.06.2021

С 10 июня в Челябинской области отменили особый противопожарный режим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реконструированная колесница бронзового века отправится в пробег по территории Челябинского госуд
10.06.2021

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Открытый колодец на троллейбусной остановке едва не «проглотил» челябинца

08.06.2021 16:00

Убийцу 17-летнего подростка из Челябинска, место гибели которого осквернили активисты АУЕ, отправили в колонию

08.06.2021 15:51

В Челябинске на музыкальном марафоне выступит группа «Ананасов и Ко»

08.06.2021 15:50

Сенатор Маргарита Павлова призывает не торопиться включать прививку от ковида в нацкалендарь

08.06.2021 15:15

На трассе Челябинск-Курган закрыли движение из-за обрушившегося надземного перехода