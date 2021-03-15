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И.о. главы Троицка назначена Елена Василяускене

Исполняющим полномочия главы Троицкого городского округа (Челябинская область) назначена вице-мэр по общим вопросам Елена Василяускене. Ей предстоит руководить городом в период отсутствия на рабочем месте арестованного Александра Виноградова.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Собрания депутатов города Троицка 15 марта, сообщается в телеграм-канале городского парламента.

«В связи с невозможностью исполнения полномочий главой Троицка Александром Виноградовым (на основании постановления Троицкого городского суда от 12 марта 2021 года) депутаты Собрания депутатов города Троицка единогласно решили возложить исполнение полномочий главы города на Василяускене Елену Геннадьевну — заместителя главы города по общим вопросам, на период отсутствия главы Троицка», - говорится в официальном сообщении.

Елена Василяускене поблагодарила депутатов за оказанное доверие.

Напомним, глава Александр Виноградов был заключен под стражу 12 марта 2021 года. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. В администрации города считают надуманными все выдвинутые в отношении главы обвинения

В Собрании депутатов выразили уверенность, что правоохранителям удастся досконально во всем разобраться. «Уверен, что сложное с юридической стороны дело между администрацией города и ЗАО «ТЭК» разрешится и скоро все станет на свои места, - прокомментировал председатель Собрания депутатов города Троицка Василий Хасанов.

А на время отсутствия главы управлять городской администрацией и отвечать за жизнедеятельность города будет временный руководитель. «Наша общая задача - обеспечить функционирование всех сфер жизнедеятельности города, не допустить чтобы сложившаяся ситуация затронула жизнь троичан», - подчеркнул спикер.

ФОТО: телеграм-канал Собрания депутатов Троицка