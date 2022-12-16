Полувековому юбилею отделения сосудистой хирургии ЧОКБ посвятили всероссийскую конференцию

В Челябинской областной клинической больнице сегодня, 16 декабря, открылась всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция «50 лет отделению сосудистой хирургии ЧОКБ. Прошлое. Настоящее. Будущее».

Ангиохирурги, сосудистые хирурги, рентгенхирурги, флебологи, врачи общей хирургии со всей области, а также студенты и ординаторы Южно-Уральского государственного медицинского университета собрались в ведущей клинике региона, где полвека назад появилось одно из первых в России подразделений для помощи людям с заболеваниями сосудов.

Основная задача конференции, организовали которую минздрав Челябинской области, ЧОКБ, Российское общество ангиологов и сосудистых хирургов, - познакомить врачей сопутствующих специальностей из всех территорий региона с новыми возможностями современной сосудистой хирургии и разработать алгоритм направления на лечение пациентов из области с различными сосудистыми патологиями, благодаря которому новейшие технологии станут более доступными для каждого южноуральца, независимо от места его проживания.

Как рассказал главный врач ЧОКБ, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман, у истоков этого отделения стояли поистине легендарные люди: Сергей Малышев, Леонид Вербовецкий, Анатолий Фокин.

«Они заложили фундамент, на котором строится вся нынешняя работа. Сегодня пришли новые люди, и они создают уже новую историю. Это достаточно молодые, но очень способные врачи, которые выполняют весь спектр сосудистых вмешательств», - отметил Дмитрий Альтман.

С 2014 года научным руководителем центра хирургии сердца и сосудов является профессор, Заслуженный врач РФ, вице-президент Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, президент Евро-Азиатской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов Алексей Фокин, отец которого, Анатолий Александрович Фокин, был первым руководителем центра (в 1973 году).

«Воспитанники отделения позже открывали и возглавляли профильные отделения в больницах Челябинска и области. А такие неординарные личности, как Александр Пухов, Евгений Макаров и Александр Медведев создали отделение микрохирургии, которое специализируется на пластических реконструкциях», - сказал Алексей Фокин.

С момента открытия отделения в нем оказывается помощь больным с артериальной и венозной патологией (как плановая, так и ургентная) из Челябинска, Челябинской области, а также из других регионов России и стран СНГ. За год сотрудники отделения выполняют около двух тысяч операций, включая высокотехнологичные вмешательства.

«Наше отделение и сегодня является в своем роде уникальным даже в рамках страны. Исторически сложилось, что такие отделения в других клиниках специализируются на одной-двух методиках. У нас же выполняется полный спектр всех известных на сегодня вмешательств - как открытых, так и эндоваскулярных, и гибридных», - сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии ЧОКБ Максим Уфимцев.

В последние годы врачи отделения выполняют малотравматичные гибридные и эндоваскулярные вмешательства, а также эндопротезирование брюшной и грудной аорты при аневризме, что соответствует самым последним мировым тенденциям. В отделении с 2009 года выполняются операции по трансплантации почек. Врачи отделения принимают активное участие в пересадке печени и сердца.

Все операционные отделения работают в гибридном формате. В оснащение каждой входит С-дуга - специальное рентгенологическое оборудование, которое позволяет в режиме реального времени увидеть даже самые мелкие сосуды как снаружи, так и изнутри, благодаря чему можно одномоментно выполнить шунтирование и реконструкцию сосуда, не перемещая пациента и не привлекая рентгенхирургов. Подобных операционных в России - не более десяти.

По словам сердечно-сосудистого хирурга ЧОКБ Георгия Трейгера, недавно отделение пополнил ангиодроид - аппарат для карбоксиангиографии.

«Дело в том, что не всем пациентам можно выполнить привычные хирургические вмешательства. Есть категория людей, имеющих проблемы с почками, аллергия на контраст, в состав которого входит йод. Робот работает на принципиально другой основе. Вместо йода он подает специальную газовую смесь на основе углекислого газа», - пояснил Георгий Трейгер.

Как рассказала пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, умного помощника при необходимости подключают к С-дуге. Робот помогает врачам рассчитать необходимый объем операции и дозу газовой смеси. А вот на выездах в территории по линии санитарной авиации врачей заменить некем. Поэтому врачи отделения ежегодно осуществляют до 150 выездов в муниципалитеты региона.