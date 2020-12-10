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Поможем исполнить новогодние мечты маленьких южноуральцев

В предстоящую субботу, 12 декабря, в Челябинске состоится новогодний флешмоб – очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки». Неравнодушные южноуральцы и организации соберутся вместе, чтобы постараться исполнить мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

У каждого ребенка есть своя мечта. У ребят, которые серьезно заболели и попали в трудную жизненную ситуацию, «детские» мечты уходят на второй план. К сожалению, взрослые не в силах сразу решить проблемы детей, но они могут постараться подарить ребятам кусочек новогоднего волшебства, наградить за стойкость, поддержать, помочь поверить в чудо.

Флешмоб в Челябинске начнется в 12 декабря в 14 часов у Ледовой арены «Трактор». Все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию на сайте ОТВ, в соцсетях хештег #СнеговикиДобряки.

В акции могут принять участие любой желающий. Выберите команду активистов 3-5 человек, можно семьями. «Эти люди должны обладать задором, горячими сердцами, морозоустойчивостью и очень тёплой одеждой», - предупреждают организаторы.

В ходе флешмоба компании-участники акции слепят или подготовят заранее своего снеговика. И только после этого детские письма выдадут прямо «в руки» снеговикам (именно снеговики в сказке доставляют письма Деду Морозу и приносят от него подарки).

Всего собираются соорудить около 100 снеговиков: из снега и других материалов – креативных, соответствующих профилю каждой компании. Семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера тоже планирует сделать снеговика. Будут организованы ярмарка, конкурсы. На флешмобе будет работать кафе, где всегда можно согреться.

Флешмобы в рамках акции «Снеговики-добряки» пройдут также в Златоусте (13 декабря, Таганай), Миассе (19 декабря, Солнечная долина), Магнитогорске (20 декабря, Экопарк).

Детские мечты опубликованы на сайте. Все желающие также могут присоединиться к акции. Телефон «горячей линии»: (351) 700-14-00.

Благотворительная акция «Снеговики-добряки» проводится в регионе второй год подряд. В этом году к ней присоединились около 300 участников. Письма детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, собирают 14 некоммерческих организаций из Челябинска, Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Снежинска. А исполнять мечты будут крупные компании и малый бизнес, а также коллективы детских садов, школ, железной дороги, суда и обычные жители Челябинской области. Откликнулись уже 40 организаций.

Планируется, что в этом году удастся исполнить новогодние мечты одной тысячи детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию или имеют тяжелые диагнозы. Столько писем Деду Морозу собрали организаторы.

«Хорошая новогодняя традиция – дарить добро тем, кто в нем больше всего нуждается. Сделать подарок ребенку, который в силу определенных обстоятельств оказался в трудной ситуации или ограничен в здоровье, – это замечательная поддержка», - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. Ведомство также присоединилось к акции.

Православное молодежное движение Южного Урала также присоединилось к этой акции. «У нас есть возможность подарить радость одному маленькому человечку, ответив на его письмо Деду Мороз. Приглашаем вас поучаствовать в акции "Снеговики-добряки" и собрать необходимую сумму на новогодний подарок для ребенка с ограниченными возможностями. Перечислите любую сумму на карту Сбербанк 2202 2020 5524 5421», - обращаются к неравнодушным южноуральцам.