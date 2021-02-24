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Популярность сервисов доставки еды выросла в 6,5 раза

Аналитики выяснили, как изменился индекс цифровой активности, который рассчитывает МТС, в минувшие праздники и узнали, чем занимались южноуральцы, которые предпочли остаться дома.

В ТОП-3 наиболее популярных категорий интернет-ресурсов попали сервисы доставки еды, онлайн-магазины и кинотеатры: их посещаемость кратно возросла по сравнению с «докарантинным» периодом. На праздниках жители Челябинской области проводили время дома в кругу друзей и родных, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. В эти дни индекс цифровой активности южноуральцев достиг пикового значения в 10 баллов – 23 февраля жители Челябинской области проводили в сети в 2,5 раза больше времени, чем в прошлом году.

В День защитника Отечества рекордный спрос пришёлся на сервисы доставки еды – рост составил 534%. Также в праздничный день жители региона предпочитали заниматься онлайн-покупками – интерес к интернет-магазинам возрос до 474%. При этом, оставаясь дома, южноуральцы развлекались просмотром фильмов и видеороликов – посещаемость онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ увеличилась на 233%.

Большой популярностью у жителей Челябинской области пользовались игровые и киберспортивные сервисы – к таким ресурсам они обращались на 190% чаще. Также в пятерку наиболее посещаемых приложений вошли мессенджеры – к ним обращались на 172% больше, по сравнению со средними значениями прошлого года.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений различных категорий.