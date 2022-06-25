Посещение врача без стресса для всей семьи

В нашей стране к доктору идут только если дискомфорт становится невыносимым. Семейная клиника в Екатеринбурге “Опора” разрушает эти стереотипы. Все знают, что своевременное обращение в врачу помогает избежать множества проблем.

“Опора” - это многопрофильное лечебное учреждение, здесь принимают врачи по всем направлениями: гинеколог, уролог, лор, хирург, дерматовенеролог, терапевт, невролог и другие специалисты. Руководитель делал упор на то, чтобы собрать под одной крышей лучших докторов города, опыт некоторых экспертов превышает 40 лет.

Преимущества клиники “Опора”

прием ведут специалисты экстра-класса, по особо сложным случаям решения принимаются коллегиально.

прием ведется по предварительной записи, поэтому в клинике никаких очередей и бесполезной траты времени на ожидание,

весь спектр медицинских услуг в одном месте. Больше не придется ходить по разным заведениям для получения всех услуг. В клинике можно получить консультацию врача, сдать анализы, сделать УЗИ и другие виды исследований. Медицинские освидетельствования и комиссии занимают один день, при этом осмотры проводятся основательно, а не формально.

стабильные цены на услуги,

наличие операционного блока и дневного стационара,

отделение диетологии: сбрасывать и набирать вес нужно под присмотром специалистов,

отделение медицинской психологии,

отделение для борьбы с болью различного генеза с использованием самых современных методов.

Многопрофильная клиника - это удобное место для различных чек-апов и освидетельствований. Очень сложно, порой, уговорить пожилых родителей на проверку здоровья, многие мужчины также избегают обращения к врачам. Факт, что все процедуры можно пройти в одном месте по приемлемой цене может успокоить тревогу. Среди комплексных программ "Опоры" популярны:



1. Регулярный чекап женского здоровья. Все процедуры для исследования здоровья девушек и женщин в возрасте.

2. Комплесная программ для предотвращения инсульта. Распространена среди мужчин и женщин от 50 лет. Инсульт - состояние, угрожающее жизни, поэтому профилактическая деятельность чрезвычайно важна.

3. Комплексная программа "Без боли в суставах". Боль в суставах может настигнуть не только пожилых. Для комфортной жизни без боли обратитесь в клинику "Опора".

Записаться в клинику можно по телефону +7 (343) 288-79-06 или на сайте. Не забудьте при первом посещении захватить с собой паспорт или любой документ, удостоверяющий личность.