Пострадавшую от схода снега женщину из Миньяра переводят в Челябинск

По информации министерства здравоохранения у пострадавшей женщины от схода снега
Женщина из Миньяра (Ашинский район, Челябинская область), на которую 19 марта обрушился пласт снега с крыши, будет госпитализирована в Челябинскую больницу.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 19 марта в Миньяре произошел несчастный случай. Женщина, пострадавшая в результате схода снега, находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Как сообщает пресс-служба губернатора, на сегодня состояние пострадавшей стабильное. Был проведен консилиум с областными врачами. Принято решение госпитализировать женщину в Челябинск. Реанимобиль уже выехал за пациенткой.
Женщина одна воспитывает 16-летнюю девочку-инвалида. В настоящий момент с ребенком занимаются службы соцзащиты. Ситуация находится на контроле министра соцотношений, уточнили в пресс-службе.
Прокуратура проводит проверку по факту травмирования женщины после схода лавины с крыши.