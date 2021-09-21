Пожарные Копейска стали бронзовыми призерами международных соревнований

В Санкт-Петербурге прошел финал соревнований среди звеньев и отделений газодымозащитной службы на приз имени Дехтерева. Состязание проходит уже более 40 лет. Ежегодно в соревнованиях участвует и Челябинская область. Южный Урал представляли огнеборцы 36-й пожарно-спасательной части из Копейска (Челябинская область). Они стали бронзовыми призерами

международных соревнований.

Программа соревнований включила в себя два непростых этапа. На первом участников ждала огневая полоса психологической подготовки, огнеборцы ликвидировали горящую жидкость. Лучшее время в данной дисциплине осталось за представителями чрезвычайного ведомства Южного Урала. Об этом сообщили в МЧС по Челябинской области.



На втором этапе спасателей ждало возгорание и плотная дымовая завеса в палубной надстройке, вскрытие двери дисковой пилой, поиск условного пострадавшего и его эвакуация, ликвидация условного очага пожара. Все упражнения выполнялись на время, за нарушения команды получали штрафные секунды.

По итогам на бронзовую ступень пьедестала поднялась команда ГУ МЧС России по Челябинской области. Золото у команды ГУ МЧС России по г. Москве, серебро у коллектива, представляющего ГУ МЧС России по Калужской