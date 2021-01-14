В Челябинске в отношении перевозчика, у которого вспыхнула маршрутка с людьми, возбуждены дела

Правительство окажет помощь семьям южноуральцев, где дети потеряли родителей в ДТП

Правительство Челябинской области окажет всю необходимую поддержку детям из двух семей, родители которых погибли в новогодние каникулы в дорожно-транспортных происшествиях.

Одно ДТП произошло в Ростовской области 31 декабря 2020 года, другое - 10 января 2021 года под Златоустом.

«Семьям южноуральцев, пострадавших в ДТП в Ростовской области и на трассе М-5 под Златоустом, по поручению губернатора будет оказана материальная помощь. Размер будет определен индивидуально», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве социальных отношений региона.

Кроме того, ведомство готово предоставить помощь опытных психологов как детям, так и другим членам семей. При необходимости может быть оказана юридическая помощь.

«Это большая трагедия, и мы понимаем, что необходимо время, чтобы ее пережить», - подчеркнули в министерстве.

В отношении детей, потерявших родителей, будет установлена опека со стороны близких родственников. «Мы находимся с ними на постоянной связи», - уточнили в минсоце и подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством они не имеют права озвучивать информацию о родственниках, пожелавших взять детей в семьи.

Напомним, 29 декабря 2020 года семья из Челябинска ехала на Hyundai Santa Fe в Краснодарский край. ДТП произошло на территории Ростовской области. По данным областного ГИБДД, авария произошла на автотрассе А- 260 Волгоград-Каменск-Шахтинский около восьми часов вечера. Водитель Hyundai Santa Fe выбрал небезопасную скорость движения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Обе машины после столкновения вылетели на обочину. В результате ДТП серьезные травмы получили двое мальчиков 5 и 11 лет, ехавшие в иномарке. Они госпитализированы. Их родители – 46-летний мужчина, управлявший автомобилем, и 43-летняя женщина - погибли. младший ребенок находился в автокресле, а старший был пристегнут ремнем безопасности. У 11-летнего мальчика диагностированы множественные переломы, он находится в реанимации. Пятилетний ребенок получил ушибы и травмы.

Второе ДТП произошло 10 января в половине двенадцатого ночи на 1721 километре автодороги М-5 (в 15 километрах от Златоуста). В условиях снегопада автомобиль Mazda столкнулся с КАМАЗом. В результате сильнейшего удара легковой автомобиль наполовину оказался под грузовиком. Находившаяся в иномарке шестилетняя девочка получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию златоустовской больницы. Управлявший автомобилем 36-летний отец ребенка и ее мама, сидевшая на переднем сидении, погибли на месте происшествия.