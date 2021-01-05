Православные готовятся к Рождественскому Сочельнику

В среду, шестого января, православные Челябинской области будут отмечать «навечерие» Рождества Христова, ночь перед Рождеством. В народе этот день называют Сочельником или Сочевником. Название произошло от блюда из пшеницы, орехов и меда - сочива, которое по традиции готовят в этот день.

Традиция у наших предков зародилась в память о Данииле и трех отроках, которые, согласно Евангелию, «питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы». К ужину приступали только ночью - с восходом первой звезды; до этого момента соблюдали пост. На застолье обычно собиралась вся семья в родительском доме. К этому дню празднично украшали дом и сад, также считалось, что нельзя встречать Рождество в черной одежде.

Богослужение в храмах в этот день полностью посвящено наступающему празднику. Оно отличается по своему чину как от будничных служб, так и от чина богослужения в сам день Рождества Христова. Завершается богослужение пением тропаря Рождества.

В канун Рождества на Руси зародились различные приметы и обычаи. Одно из главных - колядование. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды, получая от хозяев взамен угощения.

Очень важно также в этот день простить своих врагов и попросить прощения у всех, кого вы когда-то чем-то могли обидеть. Считается, что загаданное в этот вечер желание должно исполниться. Особенно, если загадывать будете, выйдя на улицу и увидев падающую звезду. Еще наши предки верили, что жаркая баня в этот день прибавит здоровья.

В народе существовало и множество примет. Например, нельзя было уходить из дома - иначе скотина по весне будет плутать по лесам. Говорили также: на святой вечер ткать - несчастью угождать.