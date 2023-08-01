Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске

В Челябинске завтра, второго августа, вместе со всей страной отметят День Воздушно-десантных войск. На время торжественного шествия будет приостановлено движение транспорта в центре южноуральской столицы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, построение участников начнется с десяти утра на площади Революции, а в 11 часов 40 минут колонна участников из 800 человек под музыку, исполняя патриотические песни двинется через проспект Ленина по улице Цвиллинга.

Шествие завершится возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» в полдень.

На время прохождения колонны, с 11 часов 40 минут до 12 часов, будет приостановлено движение транспорта через перекресток проспекта Ленина и улицы Цвиллинга, а также по улице Цвиллинга - от площади Революции до Коммуны.