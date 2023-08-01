01.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)
01.08.2023
Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу
01.08.2023
В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами
01.08.2023
В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы
01.08.2023
В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев
01.08.2023
Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске
Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске
02.08.2022
Виталий Паутов: Гвардейским традициям не изменяю
02.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2019
В Челябинске десантники отмечают День ВДВ под проливным дождем
02.08.2018
"Голубые береты" привезли подарки в Дом малютки в женской колонии
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023