02.08.2023
Тюменские и оренбургские казахи приедут на Южный Урал отметить «Туган Жер»
02.08.2023
«Креативщики»: Публичка создала клуб для подростков
02.08.2023
В Челябинске организуют центр для временного сервиса троллейбусов
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
02.08.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина
02.08.2023
Дополнительный поезд Троицк – Челябинск – Троицк уже перевез 10 тысяч пассажиров
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
01.08.2023
Корабли Черноморского флота отразили очередную атаку трех безэкипажных катеров
31.07.2023
100 килограммов гуманитарной помощи подготовили челябинские таможенники бойцам СВО
31.07.2023
Бойцы из Челябинской области получили государственные награды прямо на передовой
31.07.2023
Олег Голиков: «За нападение на российские города мы должны отвечать десятикратным ущербом»
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023