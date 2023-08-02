Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО

День Воздушно-десантных войск в последние годы в России стал поистине всенародным праздником. В Челябинске его отмечают тысячи ветеранов «крылатой пехоты», в том числе депутат Законодательного Собрания ЧО Валерий Филиппов и депутат Челябинской городской думы Виталий Паутов – афганец, кавалер двух орденов и 12 медалей.

Как сообщает пресс-служба администрации южноуральской столицы, 2 августа в городе пройдут торжественные мероприятия в честь Дня ВДВ, построение участников марша начнётся утром на площади Революции, а в 11 часов 40 минут колонна из 800 ветеранов под музыку, исполняя патриотические песни, двинется через проспект Ленина по улице Цвиллинга. Шествие завершится возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» в полдень.

Неофициальная часть праздника уже не первый год проходит на охотбазе «Увелка». Если позволяют погодные условия, ветераны десантной службы совершают прыжок с парашютом, потом они проводят соревнования по стрельбе.

Разумеется, бывшие воины вспомнят в этот день тех своих братьев по оружию, кто сегодня в боевых условиях защищает народ Новороссии. И главное пожелание, которое они выскажут в адрес фронтовиков – это вернуться домой без потерь.