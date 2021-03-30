Представитель администрации Чебаркульского района прокомментировала жалобы селян

Официальный представитель администрации Чебаркульского муниципального района (Челябинская область) прокомментировала жалобы жителей деревни Зауралово, которое они направили губернатору Алексею Текслеру.

Жители сообщают главе региона, что в их деревне на сегодняшний день есть две пока нерешенные проблемы: энергетическая и транспортная.

«В деревне отключают часто электроэнергию и не предупреждают, когда запланировано отключение. Объявление не вешают, отключают электричество без предупреждения», - рассказывают селяне губернатору.

В администрации Чебаркульского района считают, что жители Зауралово не часто остаются без электроснабжения. «Согласно статистике, отключения в деревне Зауралово достаточно редки (в сравнении с крупными селами)», - отметили в мэрии. - По плановым отключениям электроэнергии на сайте Чебаркульского района и в официальной группе ВКонтакте ежедневно публикуется актуальная информация».

Жители также жаловались на поломку единственного автобуса, на котором они могли выехать из деревни. Накануне в миндортранса сообщили, что ведомством уже проведена работа с перевозчиком. Автобус в срочном порядке ремонтируют. До пятого апреля будет запущен второй автобус (на подмену).

В администрации Чебаркульского района с сожалением констатировали, что проблема пассажирских перевозок актуальна не только для Зауралово, но и для всей страны. «Что касается автобусных маршрутов, это проблема общая для всей страны. Перевозками сегодня занимаются частные компании, которые не готовы обслуживать убыточные маршруты», - отмечают в мэрии.

Районные власти «многократно предпринимали попытки запускать пробные маршруты на территории Чебаркульского района». Но все они оказались неудачными. «Потому что пассажиров было мало, перевозчик терпел убытки, и, как следствие, закрывал маршрут, - пояснили в администрации района. - Сегодня на уровне Федерации предпринимаются попытки найти решение вопроса».