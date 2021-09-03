В деревне Сарафаново никак не могут достроить школу, а пока дети учатся в ужасных условиях

Дети из деревни Сарафаново (Чебаркульский район, Челябинская область) в новом учебном году вновь не дождались новую школу. Сроки ввода здания учебного заведения в эксплуатацию уже не в первый раз переносятся, а дети вынуждены учиться в аварийных зданиях и даже в мастерских, где отсутствуют нормальные условия. Жители просят губернатора Алексея Текслера помочь им в решении проблемы. Администрация района объясняет причины переноса сроков строительства.

Напомним, школу-детсад (на 250 школьников и 50 дошкольников) в деревне Сарафаново планировалось построить в 2020 году, потом сроки были перенесены на первое сентября 2021 года и теперь вновь сдвинуты на декабрь.

«Алексей Леонидович, мы жители д. Сарафаново, Чебаркульского района обращаемся уже не в первый раз. У нас строят новую современную школу, которую мы ждали очень и очень долго. Первого сентября 2021 года дети наши должны были начать учиться уже в ней. Но стройка идёт очень медленно, работает от силы семь человек», - написала Екатерина Староверова от имени жителей в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По информации жителей, задерживаются поставки стройматериалов, не платят зарплату работникам. «А на днях за неоплату забрали даже помещение котельной. Просто приехали, погрузили и уехали», - рассказала Екатерина. Селяне интересуются, почему не оплачивается труд строителей и когда будет достроена школа. «Сколько можно издеваться над детьми и учителями, которые вынуждены заниматься в старых аварийных зданиях? Ведь чем дольше строят, тем меньше шансов, что объект будет сдан», - негодуют жители деревни Сарафаново.

А пока идет строительство ученики третьих классов вынуждены учиться в неприспособленных для этого помещениях. «Маленькие дети, третий класс, вынуждены заниматься в отдельном здании от школы - в мастерской, где нет туалета, руки негде не помыть, не попить. Бегать должны через улицу, в столовую, в туалет в спортзал. Все мокрые после физкультуры, раздетые будут без конца болеть. Госпитали строятся за два-три месяца, нам же только обещают каждый год, что дети наши пойдут в школу первого сентября, но неизвестно какого года? Убедительная просьба помогите нам и нашим детям», - обращается к губернатору Наташа Загуменная.

Кроме того, по словам родителей, в школе невозможно соблюдать антиковидные требования (по социальной дистанции). «Учителя и дети практически друг на друге сидят», - возмущаются роители.

В администрации Чебаркульского района рассказали об основных причинах, которые привели к переносу срока ввода в эксплуатацию школы-детсада в Сарафаново.

Два года назад в деревню Сарафаново приезжал губернатор и отдал распоряжение о выделении средств на строительство школы. Стройка началась. «В ходе строительства объекта были выявлены многочисленные недочеты и ошибки в проектной документации. Корректировка проекта и новые технические решения, которые необходимо реализовывать для устранения проектных ошибок, повлияли на процесс организации строительства, привели к значительному увеличению продолжительности и стоимости строительно-монтажных работ», - сообщили в мэрии.

В администрации подчеркнули, в настоящий момент строительство объекта продолжается в условиях существенного увеличения объема работ и роста стоимости строительных материалов.

«Общестроительные работы по зданию школы с обеспечением объекта инженерной инфраструктурой планируется завершить до 31 декабря 2021 года, - отметили в администрации. - Реализацию решений, предусмотренных проектно-сметной документацией, в том числе строительство стадиона и благоустройство территории, планируется завершить в полном объеме до первого июня 2022 года».

Так что жителям Сарафаново придется подождать еще, как минимум, до конца 2021 года. Но селяне сомневаются, что и этот срок не будет сорван.

В администрации Чебаркульского района пытаются их перебедить: «31 августа губернатор лично проводил видео-совещание по строительству Сарафановской школы с участием главы Чебаркульского района и руководства подрядной организации. Все проблемы обсудили, задачи конкретные строителям поставили. Работы на объекте контролируются в ежедневном режиме. Школу однозначно достроят. Ориентировочная дата завершения работ - лето 2022 года. Сарафановская школа-детсад будет самой современной в районе, отвечающей всем требованиям сегодняшнего дня».