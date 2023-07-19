Жители Чебаркульского района просят отремонтировать дорогу до кладбища

Жители деревни Барановка (Чебаркульский район, Челябинская область) пожаловались на плохое состояние дороги до сельского кладбища и просят губернатора решить эту проблему.

«Просим Вас рассмотреть вопрос по ремонту дороги до кладбища в д. Барановка», - написала Ирина Б. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Жительница отмечает, что дорога с бесконечными колеями и неровностями, нуждается в ремонте дорожного покрытия.

По информации Администрации Шахматовского сельского поселения на данную дорогу изготовлен проект и сметная документация. В администрации Чебаркульского муниципального района подтвердили, что проект действительно существует, он был сделан в 2022 году.

На днях глава Шахматовского сельского поселения и глава Чебаркульского района были на приеме в министерстве дорожного хозяйства области. «Среди прочих вопросов обсуждали и необходимость ремонта дороги до кладбища в деревне Барановка. Есть вариант профинансировать работы уже в этом году. Все будет зависеть от решения министерства», - сообщили в районной администрации.