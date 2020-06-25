Представительство Уральского отделения РАН откроют в Челябинске

В Челябинской области появится представительство Уральского отделения Российской академии наук. Об этом губернатор Алексей Теслер заявил 25 июня в ходе обращения к Законодательному Собранию региона.

«Наша область заняла в этом году 8-ое место в стране по количеству дипломов Всероссийской олимпиады школьников на тысячу выпускников, и это отличный фундамент для реализации ещё одного нашего приоритета – развития науки и инноваций», - считает глава региона.

Напомним, в этом году гимназия №80 Челябинска стала филиалом Российской академии наук. В преддверии нового учебного года в школах побывали представители РАН и заявили о желании плотнее работать с регионом.

В Челябинской области уделяется большое внимание подготовке научных кадров и поддержке молодых ученых. В прошлом году в Миассе открыли центр цифрового обучения - «IT куб». В 2020-м году откроют ещё один – в Южноуральске. В Челябинске в сотрудничестве с «Сириусом» появится центр для одаренных детей ТЕМП+. Будет запущен мобильный технопарк «Кванториум» для детей в селах и малых городах, откроются 32 центра цифрового и гуманитарного развития «Точка роста». По программе «Молодые профессионалы» 10 училищ получат современные мастерские.

«На гранты для ученых ежегодно выделяется 100 миллионов рублей. С 2021 года будет предусмотрена социальная выплата в один миллион рублей для пятидесяти молодых ученых на решение жилищного вопроса. Молодые научные кадры должны жить и работать дома – на Южном Урале», - подчеркнул Алексей Текслер.