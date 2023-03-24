Преображение знаменитого Белого дома Кыштыма идет полным ходом

В Челябинской области полным ходом идет преображение Белого дома Кыштыма – объекта культурного наследия федерального значения, расположенного по адресу: улица Карла Маркса, 2.

В настоящее время у главного входа здания, что стоит в центре города, на берегу заводского пруда и в прошлом являлось усадьбой Демидовых, реставрируют деревянный тамбур.

«Под мраморной плиткой советского периода на крыльце главного входа обнаружены гранитные аутентичные плиты, которые аккуратно сняты и пронумерованы. Их сложили на территории усадьбы. Они тоже ждут реставрации и возвращения на историческое месторасположение», - сообщает сегодня, 24 марта, государственный комитет охраны объектов культурного наследия (ОКН) Челябинской области.

В госкомитете напомнили, что проект реставрационных работ был согласован в конце 2021 года, а сами работы начались осенью 2022-го.

Подрядчик проводит демонтаж неисторических конструктивных элементов, укрепляет фундаменты методом инъецирования специального раствора, воссоздает сводчатые кирпичные и деревянные перекрытия, а также реставрирует кирпичную кладку стен.

«В состав ОКН «Ансамбль усадьбы заводовладельца «Белый дом» входят главный дом - объект культурного наследия федерального значения «Дом жилой («Белый дом»)», южный флигель с башней (приспосабливается только башня южного флигеля), северный флигель с башней, ворота с оградой, сад и парк», - отмечают в госкомитете охраны ОКН региона.

Белый дом (такое название здание получило из-за некогда ярко-белых фасадов) является жемчужиной архитектуры 18 века. В 2019 году бывшую усадьбу Демидовых посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители Кыштыма обратились к главе региона просьбой помочь с финансированием реконструкции Белого дома.

СПРАВКА

Архитектурный ансамбль усадьбы формировался в два этапа: 1760-е годы и первая половина 19-го века.

Основание усадьбы связано с именем Никиты Никитовича Демидова, младшего сына основателя династии заводчиков Демидовых на Урале - Никиты Демидовича Антуфьева. Изначально господский дом, строящийся одновременно с Верхне- и Нижнекыштымскими заводами, был деревянным. В 1759 году все деревянные постройки завода сгорели при пожаре, и в 1760-м на месте деревянного был построен каменный господский дом.

Новый дом был двухэтажным, его главный фасад «смотрел» на запад, в сторону заводского пруда. В 1804 году после кончины Никиты Никитовича Демидова заводы по наследству перешли его племяннику, также Демидову, который в 1809 году продал Кыштымские заводы купцу первой гильдии Расторгуеву. После смерти в 1823 году Расторгуева заводы по наследству перешли в собственность дочерей купца – Харитоновой и Зотовой. Управляющим заводами стал Григорий Федотович Зотов. В первой половине 19-го века главный дом усадьбы вновь перестроили.

В 1890-е годы Кыштымским горным округом управлял один из прогрессивных деятелей Урала конца 19-го века по фамилии Карпинский, устроивший в Белом доме музей с коллекцией каслинского художественного литья. В 1899 году во время уральской экспедиции музей посетил Дмитрий Иванович Менделеев.

До начала реставрации элементы ансамбля были законсервированы. Проектные работы на объекте велись в рамках стратегии развития Челябинской области и ее туристической отрасли.