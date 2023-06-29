Бывшую усадьбу Демидовых в Кыштыме избавили от неисторического пристроя

В Белом доме Кыштыма (Челябинская область), являющемся объектом культурного наследия федерального значения, реставраторы почти воссоздали шесть из восьми сводов, а также завершили усиление и гидроизоляцию фундамента.

Об этом рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, сотрудники которого побывали в Кыштыме и проверили, как в историческом здании на улице Карла Маркса, 2 продвигаются начавшиеся прошлой осенью реставрационные работы, проект которых был согласован в конце 2021 года.

«Верхняя граница сводов находится на уровне второго этажа - как следствие, оконные проемы второго этажа закладываются. На фасаде будут фальш-окна, что было предусмотрено исторически», - пояснили в госкомитете.

Также в Белом доме подрядная организация продолжает монтаж деревянных балок перекрытий, которые заменят собой металлические, появившиеся здесь при поздних реконструкциях.

«Демонтирован неисторический пристрой в южной части здания. Деревянная лестница южной части разобрана и реставрируется в заводский условиях», - рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

В ближайшее время реставраторы начнут монтаж кровли. Также сейчас ведется сборка строительных лесов, необходимых для проведения реставрации фасадов.

Белый дом является жемчужиной архитектуры середины 18 века. Такое название усадьба получила давно - из-за некогда ярко-белого цвета фасадов. Архитектурный ансамбль усадьбы формировался в два этапа: в 1760-е годы и первой половине 19 века.

Основание усадьбы связано с именем Никиты Никитовича Демидова, младшего сына основателя династии заводчиков Демидовых на Урале. Изначально господский дом, строящийся одновременно с Верхне- и Нижнекыштымскими заводами, был деревянным. В 1759 году все деревянные постройки завода сгорели при пожаре, и в 1760-м на месте деревянного возвели каменный господский дом.

Новый дом был двухэтажным, его главный фасад «смотрел» на запад, в сторону заводского пруда. В 1804 году после кончины Никиты Никитовича Демидова заводы по наследству перешли его племяннику, также Демидову, который в 1809 году продал Кыштымские заводы купцу первой гильдии Расторгуеву. После смерти в 1823 году Расторгуева заводы по наследству перешли в собственность дочерей купца – Харитоновой и Зотовой. Управляющим заводами стал Григорий Федотович Зотов. В первой половине 19-го века главный дом усадьбы вновь был перестроен.

В 1890-е годы Кыштымским горным округом управлял один из прогрессивных деятелей Урала конца 19-го века по фамилии Карпинский, устроивший в Белом доме музей с коллекцией каслинского художественного литья. В 1899 году во время уральской экспедиции музей посетил Дмитрий Иванович Менделеев.

До начала реставрации элементы ансамбля были законсервированы. Проектные работы на объекте велись в рамках стратегии развития Челябинской области и ее туристической отрасли.

Напомним, в 2019 году бывшую усадьбу Демидовых посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители Кыштыма обратились к главе региона просьбой помочь с финансированием реконструкции Белого дома.

Летом прошлого года Алексей Текслер сообщил о старте в 2022-м году масштабной реконструкции Белого дома.