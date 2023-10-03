Ирина Текслер посетила Белый дом в Кыштыме и посмотрела, как идёт его реставрация

Учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив-2020 Ирина Текслер побывала в городе Кыштыме Челябинской области, где оценила ход работ по реставрации и восстановлению памятника истории и культуры федерального значения — демидовской усадьбы «Белый дом».

«Заехала посмотрела идущие работы по восстановлению памятника истории и архитектуры в Кыштыме — усадьбу Демидовых, более известную в народе как “Белый дом”, — пишет Ирина Текслер в своем Телеграмм-канале. — Это единственная на Южном Урале постройка дворцового типа. В России нет городов, схожих по численности с Кыштымом, где есть подобное архитектурное творение».

«Белый дом» является единственным на Урале комплексом усадебного типа XVIII века. Сейчас архитектурный памятник находится на реконструкции, а вместе с главным зданием восстанавливают всю прилегающую усадьбу — два флигеля с башнями, сад и парк, ограду с воротами. В конце 2024 года работы обещают завершить и открыть в «Белом доме» творческое пространство, историко-художественный музейный комплекс и выставочные площадки. Уникальная кыштымская усадьба обещает стать местом притяжения для туристов со всей страны, тем более, что расположен архитектурный ансамбль в самом центре старинной части города — на живописном берегу заводского пруда.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заинтересовался судьбой «Белого дома» в 2019 году, когда жители Кыштыма обратились к главе региона просьбой помочь с восстановить уникальный памятник. Алексей Текслер рассказал об уникальном объекте культурного наследия президенту России Владимиру Путину, после чего экспертами был подготовлен проект реконструкции, и сейчас ведется капитальный ремонт зданий.

На обновление усадьбы направлена беспрецедентная сумма — 850 миллионов рублей, из них 500 миллионов — это средства федерального бюджета, 305 миллионов — из областного, и ещё 50 миллионов дал муниципалитет. В 2020 году памятник архитектуры «Белый дом» включили в национальный проект «Культура».

«Важно, что это не просто реконструкция, а создание нового культурного объекта с сохранением всех его исторических особенностей, — отмечает Ирина Текслер. — Это позволит вернуть людям настоящее достояние истории, прекрасный памятник архитектуры».

Усадьба была заложена в 1757 году Никитой Демидовым, младшим сыном основателя известной династии российских промышленников, построивших множество оружейных, металлургических и горнодобывающих предприятий на Урале. Изначально здание было деревянным, как и расположенные неподалеку от него постройки Верхне- и Нижне-Кыштымского заводов, но после пожара 1759 года на месте сгоревшего деревянного возвели каменный господский дом. В 1826 году дом был перестроен и покрыт белой известковой штукатуркой — тогда-то за усадьбой и закрепилось название «Белый дом». На третьем этаже прекрасно сохранился каминный зал с уникальным декором из чугунного литья.

Здание усадьбы Демидовых, в котором в советские годы располагался историко-революционный музей, было закрыто на реставрацию в 1995 году. С тех пор гости Кыштыма и его жители лишь единожды смогли побывать внутри «Белого дома», когда архитектурный комплекс на несколько дней стал площадкой для проведения Уральской индустриальной биеннале современного искусства — естественно, с соблюдением особых условий доступа и охраны объекта.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», реставрационные работы в Белом доме начались осенью 2022 года.

На сегодняшний день фасад здания Белого дома полностью расчищен, восстанавливаются кладка, утраченные элементы, усиливаются внешние фасадные конструкции.