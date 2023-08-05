В Кыштыме восстанавливают утраченные элементы Белого дома

В Кыштыме (Челябинская область) реставрация знаменитого Белого дома, являющегося объектом культурного наследия, ведется в соответствии с планом, о чем сегодня, пятого августа, сообщили в региональном правительстве.

К настоящему моменту фасад здания Белого дома полностью расчищен, восстанавливаются кладка, утраченные элементы, усиливаются внешние фасадные конструкции.

Внутри здания завершаются работы по монтажу чердачных перекрытий, перекрытия первого этажа планируется смонтировать в августе. Затем конструкции перекрытий будут закрывать – обшивать потолки перед чистовой отделкой. Кроме того, решаются вопросы по инженерным сетям.

В правительстве Челябинской области напомнили, что восстановление демидовской усадьбы стало возможным благодаря ее включению в нацпроект «Культура» и что благоустройство всего приусадебного парка планируется в 2024 году.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», реставрационные работы в Белом доме начались осенью 2022 года.

Это прекрасное элегантное здание является жемчужиной архитектуры середины 18 века. Такое название усадьба получила давно - из-за некогда ярко-белого цвета фасадов. Архитектурный ансамбль усадьбы формировался в два этапа: в 1760-е годы и первой половине 19 века.

Основание усадьбы связано с именем Никиты Никитовича Демидова, младшего сына основателя династии заводчиков Демидовых на Урале. Изначально господский дом, строящийся одновременно с Верхне- и Нижнекыштымскими заводами, был деревянным. В 1759 году все деревянные постройки завода сгорели при пожаре, и в 1760-м на месте деревянного возвели каменный господский дом.

Новый дом был двухэтажным, его главный фасад «смотрел» на запад, в сторону заводского пруда. В 1804 году после кончины Никиты Никитовича Демидова заводы по наследству перешли его племяннику, также Демидову, который в 1809 году продал Кыштымские заводы купцу первой гильдии Расторгуеву. После смерти в 1823 году Расторгуева заводы по наследству перешли в собственность дочерей купца – Харитоновой и Зотовой. Управляющим заводами стал Григорий Федотович Зотов. В первой половине 19-го века главный дом усадьбы вновь был перестроен.

В 1890-е годы Кыштымским горным округом управлял один из прогрессивных деятелей Урала конца 19-го века по фамилии Карпинский, устроивший в Белом доме музей с коллекцией каслинского художественного литья. В 1899 году во время уральской экспедиции музей посетил Дмитрий Иванович Менделеев.

До начала реставрации элементы ансамбля были законсервированы. Проектные работы на объекте велись в рамках стратегии развития Челябинской области и ее туристической отрасли.

Напомним, в 2019 году бывшую усадьбу Демидовых посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Жители Кыштыма обратились к главе региона просьбой помочь с финансированием реконструкции Белого дома.

Летом прошлого года Алексей Текслер сообщил о старте в 2022-м году масштабной реконструкции Белого дома.